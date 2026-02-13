Atamanın ardından Akın Gürlek’ten ilk canlı yayın açıklamaları

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine geçtiğimiz günlerde atanan Akın Gürlek, atamasının ardından ilk kez AKP’ye yakınlığı ile bilinen A Haber’e konuk oldu.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür ederek başlayan Gürlek’in konuşmasında dikkat çeken satır başları şöyle oldu:

-"Ben düne kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak karşınızdaydım. Şimdi de Adalet Bakanlığı görevindeyim, adalete kimin ihtiyacı varsa benim kapım her siyasi partiye açık. İnşallah bu görevi layıkıyla yapacağım. Adalet Bakanı olarak hakkın, hukukun yanında olacağım… 86 milyonun Adalet Bakanı’yım…

YEMİN TÖRENİ TARTIŞMASI

-(Yemin töreni ve meclisteki tartışmalara dair soruya ilişkin) Daha sonraki olayları biliyorsunuz. Ben bunun örgütlü bir işi olup olmadığını bilemem ama ben şahsim adına. Üzüldüm. Burada şahısların bir sorunu yok, burada adalet bakanı olarak bir kurum adına yemin yapıyoruz. Oradaki olayların yaşanması beni üzdü bunun örgütlü bir yapı olup olmadığını bilemem. Metin okunurken ortalık birden karıştı. Orası Türkiye’nin en seçkin yeri. Ben açıkçası böyle karışıklıkların olduğunu bilmiyordum. Daha önce AK Parti'deki milletvekillerimiz bir karışıklık beklendiğini söyleyerek beni uyarmıştı. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Bizim kurumları yıpratmamız lazım. Buradaki şahıs Akın Gürlek değil, burada Adalet Bakanı'nın bir yemini var. Bunlar bize yakışmadı. Milli iradeye de yakışmadı.

-(Ali Mahir Başarır'ın 'sizin için zor bir gün olacak" sözüne ilişkin) "Yani tam olarak o gün çok kalabalık bir ortamdı. Yani sadece CHP'li değil, AK Parti Grup Başkanvekillerimiz, diğer partilerden de grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz herkes nezaket kuralları çerçevesinde el sıkıştı. Yani ben o sözü duymadım.

İBB SORUŞTURMASI

-Şunu artık ayırmamız gerekiyor, ben artık Adalet Bakanıyım. Bizim mahkeme heyetine bir telkin, talimatımız olamaz. Soruşturma aşaması hakkında bilgi verebilirim sadece. Cumhuriyet Savcıları ihbar üzerine harekete geçer. Makama mevkiiye bakmayız, suç var mı ona bakarız. Bir kısım da kendi içlerinden, CHP'den başvurular vardı. CMK 170. madde uyarınca soruşturma makul şüphe üzerine başlar. Makul şüphe varsa soruşturma başlatılmak zorunda. Şahsın siyasi kimliğinin olması, ünü bizi ilgilendirmiyor. Parti içerisinden başvurular neticesinde biz soruşturmaya başladık. Daha sonra delil durumuna göre yani maddi deliller, MASAK raporları ve ihbarcı beyanları... Soruşturmalar böyle delil durumuna göre ilerler. Ya savcılık kamu davası açar ya da takipsizlik verir.

-Cumhuriyet savcısı ciddi iddialar karşısında ben bunu yapmıyorum diyemez. Para kuleleri dosyasını biz zaten getirmiştik. Sonra bu şahıslar İBB dosyasında şüpheli olarak öne çıktı. Para kulelerinde görüntüye yansıyan kişiler İBB dosyasının da ana karakterleriydi. Bir kısmı yönetici, bir kısmı örgüt üyesi dedik ama ben isim vermeyeyim. Soruşturma başladı diye kimse suçlu değildir. Şahıslarla soruşturmayı karıştırmamalıyız.

-Ben artık adalet bakanıyım ve yürüyen yargı süreçleriyle ilgili kesinlikle talimatta bulunamam ama iddianamede deliller açıkça ortada.

-(İBB soruşturmasında gizli tanık ifadelerinin temel dayanağı oluşturmasına ilişkin soruya dair) Tek başına gizli tanığa dayanarak işlem yapmadık. Mahkeme gizli tanıkları huzurda da dinleyecek. Gizli tanıklara baskı yapıldı gibi bir şey yok. Ne ben yaptım ne savcı arkadaşlarım yaptı. Yargılama sürecinde bunu göreceksiniz. Yani kesinlikle tanık beyanına dayanan bir durum yok. Yani maddi deliller var. MASAK raporları var, sizin dediğiniz gibi HTS trafikleri var ve para hareketleri var.

-Bu davaların canlı yayınlanmasına ilişkin bir düzenlememiz yok. Meclis iradesiyle mahkeme canlı yayınlanabilir. Mahkeme salonları kesinlikle siyaset arenası değildi. Hakimler bu propagandalardan etkilenmez. Dosyadaki dellilere göre, mahkemedeki heyetin vicdani kanaatine göre karar verilir. Siyasi propaganda yeri değildir, mahkemeler bundan etkilenmez. Hakimler Türk milleti adına karar verir.

ETKİN PİŞMANLIK

-Etkin pişmanlık olayı önemli. Yani örgüt suçlarında biliyorsunuz etkin pişmanlık ceza indirim sebebi, yani bunu karıştırmamak lazım. Şimdi basında ben okuyorum, yani diyorlar ki işte "Bu adam bu kadar yılla yargılanıyor, nasıl dışarıda?" Bakın Zafer Bey, etkin pişmanlık hakimin takdirine göre bir ceza indirim sebebi. Hakim indirim oranını kendisi belirler. Yani şöyle olur; verdiği bilgiler faydalı bilgiler mi, dosyaya katkı sağlayan bilgiler mi, bunu tamamen hakim kendisi takdir eder. Yani çok fazla kişi başvurdu etkin pişmanlıkta, yani bir yerden sonra kırıldı. Yani az önce Abdurrahman Bey söyledi; Ertan Yıldız ilk çıtayı kıran, Ertan Yıldız kendisi başvurdu, geldi cezaevinden iki üç defa aldık, avukatlarıyla aldık ve Ertan Yıldız samimi olarak beyanda bulunduktan sonra Ertan Yıldız da örgüt içerisinde önemli bir kişiydi. Beyanda bulunduktan sonra, tahliye olduktan sonra yani bir şey oldu; dediler ki "Ya biz de artık anlatalım ki bildiklerimizi, sonuçta o bir yargılama başlayacak, biz ileride ceza alacağız, biz de anlatalım, biz de bu kurumdan faydalanalım" dediler. Bu şekilde etkin pişmanlık sayısı arttı. Yani şu var; her beyanda bulunanı, her itirafta bulunanı biz bırakmadık. Yani mutlaka o bilgilerin teyit edilmesi gerekiyor. Her itirafçı olan, her etkin pişmanlıkta bulunan tahliye edilmedi, beyanları dikkate alınmadı. Adem Soytekin halen çıkmadı mesela. Yani etkin pişmanlıkta bulunan şahıs doğrudan beraat edecek diye yapılan algı, haberler yanlış.

YASA DIŞI BAHİS

-Yasa dışı bahis belasından vatandaşlarımızı kurtarmak istiyoruz. Görev yaptığımız süre boyunca bu konuyla mücadele ettik. Adalet Bakanı olarak görevde bulunduğum sürece de bu illetin üzerine kararlılıkla gideceğiz.

CUMHURBAŞKANI'NDAN İLK TALİMAT

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk talimatına ilişkin soruya dair) Adalet camiasının özlük haklarına dair bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz.

