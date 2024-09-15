Ataşehir'de kent bostanı kuruluyor: 'Kendin yetiştir, kendin tüket'

Yayınlanma: 15.09.2024 - 12:37

Güncelleme: 15.09.2024 - 12:37

Şehirdeki yoğun yapılaşmanın ortasında doğal bir vaha oluşturmayı hedefleyen Ataşehir Belediyesi, “Kent Bostanı” projesini hayata geçiriyor. Ataşehirlilere tarımsal üretim alanı sunacak Ataşehir Kent Bostanı; aynı zamanda doğayla iç içe, huzurlu ve sosyal bir ortam da sağlayacak.

Bu proje kapsamında; şehir hayatı içerisine sıkışmış vatandaşlar, kentsel tarım aracılığıyla doğayla daha güçlü bir bağ kurma şansı yakalayacaklar.

SAĞLIKLI VE TEMİZ GIDAYA ERİŞME İMKÂNI

Kendi elleriyle ekip diktikleri sebzeleri yetiştirirken, doğal yöntemlerle üretim yapmanın verdiği huzur ve tatmin duygusunu yaşayacak vatandaşlar kimyasal gübre ve ilaç kullanımının yasak olduğu bu bostanda, tamamen doğal yollarla sağlıklı ve temiz gıdaya erişme imkânı da bulacak.

Sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda tasarlanan Ataşehir Kent Bostanı; doğayla uyumlu, verimli ve çevre dostu bir tarım modelinin yaygınlaşmasına da katkı sağlayacak. Böylece, hem bireylerin doğayla olan bağları güçlenecek hem de iklim krizine karşı yerel çözümler üretilecek.

"YEREL ÜRETİMİ TEŞVİK EDECEK"

İklim krizine karşı karbon ayak izini azaltma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel; yerel üretimi teşvik ederek sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti. Ataşehir Kent Bostanı projesinin mahalle kültürünü canlandırmaya ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye katkı da sağlayacağını vurgulayan Başkan Adıgüzel, “Mahalle sakinleri burada birlikte çalışarak, bilgi ve deneyimlerini paylaşacak ve ortak bir üretim alanında bir araya gelecekler. Bu sosyal etkileşimler, dayanışma ve iş birliği ruhunu pekiştirerek, mahalle kültürünün gelişmesine önemli bir katkı sunacak. Her dönem yeni bir bostan ekleyerek projemizdeki bostan alanlarını artıracağız” dedi.

KENT YAŞAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÖNÜŞÜM BAŞLATILACAK

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için atılan adımlara destek olacak projeyle, Ataşehirliler sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda kentsel tarım ve permakültür uygulamaları aracılığıyla doğaya katkıda bulunarak, iklim krizine karşı mücadeleye destek sağlayacaklar.

Projeye başvuran Ataşehirlilere 6 aylık dönemler halinde 1.5 x 3 metrekare büyüklüğünde bostan arazisi sağlanacak.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENECEK

18 Eylül 2024 tarihinde başlayacak başvuru kayıtları, 23 Eylül’e kadar devam edecek. Başvuranlar arasında; 130 asil ve 130 yedek olmak üzere, hak sahipleri 24 Eylül’de yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek. Barbaros Mahallesi Fesleğen Sokak’ta hizmete başlayacak Ataşehir Kent Bostanı’nın açılışı ise 29 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Projeye başvurmak için Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet etmek, 18 yaş üstünde olmak ve bitki-böcek türü alerjik hastalıklara sahip olmamak gerekiyor. Başvurular online olarak Ataşehir Belediyesi’nin web sayfası üzerinden yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 18 - 23 Eylül 2024 arası

Kura Çekilişi Tarihi: 24 Eylül 2024 / Salı (130 asil, 130 yedek hak sahibi belirlenecek)

Açılış Tarihi: 29 Eylül 2024 / Pazar

Adres: Barbaros Mahallesi Fesleğen Sokak

Başvuru Şartları:

-Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet etmek,

-18 yaş üstünde olmak,

-Bitki - böcek türü alerjik hastalıklara sahip olmamak.

Kullanım Şartları:

• Bostanlar; salı, perşembe günleri 10.30-19.00, cumartesi ve pazar günleri 8.30-17.00 saatleri arası açık olacaktır.

• 12.30-13.00 saatleri arası bostanlar kapalı olacaktır.

• Açılış günü bostan sahiplerine eğitim verilecek ve birlikte fide dikimi yapılacaktır.

• 4 kez üst üste bostan bakımı için gelmeyen vatandaşların hak sahipliği düşecek ve yedek listenin sıralaması doğrultusunda yeni hak sahibine tahsis edilecektir.

• Kazanan asil ve yedek üyeler kura ile belirlenecektir.

• Ekim alanlarında yapılması gereken sulama, çapalama, budama, temizleme gibi işlemlerden Ataşehir Belediyesi’nin görevlileri sorumlu değildir, bostan sahipleri tarafından yapılması gerekmektedir.

• Bostan açılışında fide dağıtılacak olup, bostan sahipleri tarafından da ilave fide getirilebilir.

• Bostandan hiçbir şekilde kimyasal gübre, ilaç vb. kullanılmayacak olup doğal gübre kullanılabilir.