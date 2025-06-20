Avcılar mitingi öncesi Cumhuriyet’e konuşan CHP lideri Özel, parti içi ve dışına mesaj verdi: Direnci kırdırtmam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar Marmara Caddesi’nde düzenlenen “Millet iradesine sahip çıkıyor mitingi öncesi CHP’deki kurultay tartışmalarına, iktidarın CHP’li belediyelere dönük baskısına ve İranİsrail gerginliğine yönelik gazetemize konuştu.

CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin 30 Haziran’daki davaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, “Güya partili kimliğiyle televizyonlarda partiyi tartıştıranlar var. Bunlar bir tuzağa düşüyor. O da şu: Bu mesele sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir iştir. Partiyi sürekli tartıştırmaya çalışıyorlar. Bizim 11 belediye başkanımız içeride, canımızla uğraşıyoruz. Bu sırada böyle fuzuli konuların tartışılması beni gerçekten üzüyor” dedi.

30 Haziran’daki davaya ilişkin bir endişesi olmadığını ve kamuoyunda konuşulan ihtimalleri ciddiye almadığını aktaran Özel, “Zaten olsa bile, 19 Mart’ta da darbe yaptılar. Arkadaşlarımız içeride. Başa gelen sonuçlar, sizin o yükü kaldırıp kaldıramayacağınızla ilgilidir. Parti içinden ya da dışından, böyle bir şeye niyet edenlere tavsiyem: Sakın denemeyin. Sonrasında ne kayyumu tanırım ne butlan kararını. CHP’nin hiyerarşisini de direncini de kimseye kırdırtmam” ifadelerini kullandı.

Anketlerde AKP’den en az 7 puan önde olduklarını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Partililerimiz de muhalefete umut bağlayanlar da moralini hiç bozmasın. Parti dimdik ayakta, Genel başkan dimdik ayakta. Korkuları da olmasın. Korkulan olsa da korkacak bir şey yok. Mücadelenin en büyüğünü ona karşı da veririz.”

'SIKIŞINDA AYNI GEMİ'

İran-İsrail arasındaki çatışmaların Türkiye’ye sıçrama ihtimali üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “safları sıklaştırma” çağrısını yanıtlayan Özel, “Utanmasalar muhaliflerden sabun yapacaklar, gaz odasına atacaklar ama sıkışınca kapıyı açıp ‘aynı gemideyiz’ diyorlar. Evet aynı gemizdeyiz ama biz geminin dibinde kör karanlık bir zindandayız. Onlar ise geminin kaptan köşkünde keyif çatıyorlar. Dalgalar yükselince kapıyı açıp birlik çağrısı yapıyorlar. Gerçekten aynı gemideysek öyle davransınlar. Muhaliflere baskı yaparak, demokrasiyi askıya alarak, seçim kaybetmeyi hazmedemeyip saldırganlaşarak iç cephe tahkim edilmez” diye konuştu.

'MEŞRU MUHATAP OLSUN'

“Erdoğan iç cepheyi tahkim edecekse 31 Mart seçiminde muhalefet nasıl kazandı ona baksın” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Farklılıkları ayrılık değil, zenginlik olarak gören, kucaklayan; yukarıdan bakan değil, seçmenle göz hizasında konuşan; seçmeni tapulu malı gibi görmeyen, kimseye patronluk taslamayan, seçmeni kendine mecbur hissettirmeyen bir anlayışla Türkiye İttifakı kazandı. İç cepheyi tahkim etmenin uzmanı biziz. Yardımcı olmamızı istiyorsa önce bize düşman hukuku uygulamayı bıraksın ve meşru bir siyasi muhatap olsun.”

CHP’nin mitinglerinin yaz ayları ve sonrasında ara vermeden devam edeceğinin altını çizen Özel, “İnanılmaz bir talep var. Gittiğimiz yerlerde kalabalıklar her geçen gün artıyor. 50’den fazla şehir çağrı yaptı. Şu ana kadar 21 miting yaptık. İstanbul’daki bazı ilçeler ‘neden gelmiyorsunuz” diye sitem ediyor” ifadelerini kullandı. İran-İsrail arasındaki çatışmalara yönelik de konuşan Özel, devlet yetkilileriyle henüz bu konuda bilgibelge alışverişinde bulunmadıklarını belirtirken CHP Dış Politika Danışma Kurulu’nun dün toplanmasının ardından kararların kısa sürede açıklanacağı öğrenildi.

'ARA ZAM GELSİN, ESNAF DESTEKLENSİN'

CHP lideri Özgür Özel, temmuzda asgari ücrete ara zam için sendikalara yaptığı ziyaretler kapsamında dün TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i konfederasyon binasında ziyaret etti. Özel’e ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Yalçın Karatepe ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti. İki isim ziyaretin ardından basın açıklaması yaptı.

Palandöken, Özel’e ziyareti için teşekkür ederek “Sorunların çözülmesi noktasında ana muhalef lideriyle bir araya gelmemiz gerçekten bir ülkenin bugünkü koşullarında esnaf sanatkârın sorunlarına çözüm bulunacak önemli bir odak merkezinde” dedi.

Asgari ücretin alım gücünün her ay düştüğünü vurgulayan CHP lideri Özel, “Şu anda 22 bin liralık asgari ücret verildiği günden bugüne TÜİK’in verilerine göre dahi üç bin liranın üzerinde erimiş durumda. Ve temmuz ayı geldiğinde asgari ücrete yapılan zam TÜİK’e göre bile neredeyse ortadan kalkacak. Gerçek enflasyon rakamlarına baktığınızda enflasyon canavarı asgari ücret zammını yuttu bile” dedi. Bu nedenle asgari ücrete bir zam yapılması gerektiğini vurgulayan Özel, “İşçide, memurda, emeklinin cebinde para yoksa, esnafta da para yok. Ama diğer yandan küçük esnaf aynı zamanda asgari ücretli çalıştıran birer işveren. Biz asgari ücretin artırılmasını ancak küçük esnafın bu artışta korunmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

'ELİNİ HAVDA BIRAKMAYIN'

Konuşmasının sonunda Palandöken’in elini sıkarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, “Sorunların çözülmesi için hemen yolun karşısındaki Meclis’in harekete geçmesi gerekiyor. Biz hükümete ‘Gelin esnafın elinden tutalım, esnafın elini havada bırakmayalım’ diyoruz. Ben bütün esnaflar adına sayın Bendevi Palandöken’e elimi uzatıyorum ve esnafların elini kimsenin havada bırakmamasını temenni ediyorum. Sayın Erdoğan’a da çağrımız; esnafın elini havada bırakmayalım, hep birlikte tutalım” dedi.