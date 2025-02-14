Avrupa Parlamentosu Türkiye'deki kayyum atamalarını kınadı: 'İmamoğlu'na siyasi yasak ihtimali baskının göstergesi'

Türkiye'deki kayyum atamalarına bir tepki de Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. Açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya olduğu hukuki süreçler ve siyasi yasak ihtimali, muhalefete yönelik baskının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye'deki kayyum atamalarını kınadı: 'İmamoğlu'na siyasi yasak ihtimali baskının göstergesi'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:03

Avrupa Parlamentosu (AP), 13 Şubat’ta kabul ettiği bir kararla, Türkiye’de muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını kınadı. 

Parlamento, bu uygulamanın yerel demokrasinin ihlali olduğunu ve siyasi muhalefeti hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya olduğu hukuki süreçler ve siyasi yasak ihtimali, muhalefete yönelik baskının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

10 BELEDİYE BAŞKANININ YERİNE KAYYUM ATANDI

AP kararında, Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana 8’i DEM Partisi’nden, 2’si ana muhalefet partisi CHP’den olmak üzere toplam 10 belediye başkanının görevden alındığı ve yerlerine kayyum atandığı belirtildi. 

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAN ÇAĞRI

AP üyeleri, demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanlarının keyfi şekilde görevden alınmasını ve tutuklanmasını kınadı. Kararda, mahkeme tarafından doğrulanmış güvenilir deliller sunulmadığı sürece görevden alınan belediye başkanlarının derhal serbest bırakılması, aklanması ve görevlerine iade edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, belediye başkanlarının hükümet tarafından atanmak yerine belediye meclisleri tarafından seçilmesi gerektiği vurgulandı.

KAYYUM SİSTEMİ KALDIRILSIN, ATAYANA YAPTIRIM UYGULANSIN

Parlamento, Avrupa Konseyi ve Venedik Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kayyum sisteminin kaldırılmasını talep etti.

Ayrıca, Avrupa Konseyi Yüksek Temsilcisi’ne, kayyum olarak atanan ve atamaları gerçekleştirenlere yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasının değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu

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