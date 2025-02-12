Siyasi yasak ve hapis istemi! Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Yayınlanma: 12.02.2025 - 12:54

Güncelleme: 12.02.2025 - 13:30

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in şikayeti üzerine yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı.

İmamoğlu hakkında, "Tehdit", "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edilmişti.

11 NİSAN’DA YARGILAMA BAŞLAYACAK

İmamoğlu, 11 Nisan tarihinde, bir başka deyişle CHP'deki cumhurbaşkanı adayı ön seçiminin yapılacağı 23 Mart'tan 19 gün sonra hakim karşısına çıkacak.

İmamoğlu’nun yargılanmasına İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlanacak.

7 YIL 4 AYA KADAR HAPIS TALEBI

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

SİYASİ YASAK TALEBI

Öte yandan iddianamede, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, ’sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep edildi.