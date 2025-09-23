Avukat Burak Saldıroğlu'na sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'Akın Gürlek' iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Burak Saldıroğlu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle iddianame düzenledi.

İddianamede, Saldıroğlu’nun 8 Mayıs 2025’teki paylaşımıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimini “hedef gösterdiği” öne sürüldü.

Saldıroğlu’nun paylaşımı iddianameye şöyle yansıdı:

“Çağlayan’da bir hayalet geziyor. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi, Akın Gürlek vs. adliyede kullandığı asansörde Ekrem İmamoğlu’nu görecek. Başı eğik yürümek zorunda olduğu için baktığı kaldırımlarda Ekrem İmamoğlu’nu görecek. Baktığı her duvarda, her sokakta, her insanda Ekrem İmamoğlu’nu görecek. Çünkü #imamoğluheryerde.”

SAVCILIK: HEDEF GÖSTERME

Savcılık, söz konusu ifadelerin, Gürlek ve Karaca’yı terör örgütlerine “hedef gösterdiğini” savundu. İddianamede Gürlek’in geçmişte terör örgütlerince tehdit edildiği ve kamu görevinde bulunduğu, hatırlatıldı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Saldıroğlu, “Kimseyi hedef gösterme kastım yoktu. Avukat olarak kamuoyunu bilgilendirme görevim var. Paylaşımlarım ifade özgürlüğü kapsamındadır” diye ifadesinde belirtti.

‘KEŞKE YARGIYI BÖYLE MEŞGUL ETMESEK’

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Burak Saldıroğlu ise davaya ilişkin şunları söyledi:

“Hakkımda terörle mücadele edenleri hedef göstermeden Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış. İlk söyleyebileceğim şey keşke yargıyı böyle küçük şeylerle meşgul etmesek. Hiçbir şekilde hedef gösterme olmayan paylaşımda kişinin ismi geçtiği için hakkımda iddianame düzenlendi. Ben cezaevindeyken Akın Bey’in isminin geçtiği gazete kupürlerini topladım, bir deste gazete kağıdı çıktı. Kendisi benden çok daha popülerdir. Benim onun ismini zikretmemle hedef gösteriliyorsa vay haline.”

Saldıroğlu, dosyaya eklenen diğer mağdura da dikkat çekerek, “Bu kişinin haberi dahi yoktur, eminim. Savcılık mahkemeye yazı yazıyor, ‘o tarihte hangi hâkim görevdeydi’ diye, gelen cevaba göre de ismi ekliyorlar. Bu süreci ben bir hukukçu olarak anlayamıyorum, yurttaşa nasıl anlatacaklarını merak ediyorum. Biz sonuna kadar hukuk mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz” dedi.

AKIN GÜRLEK DETAYI

İddianamede mağdur olarak yer alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, geçmişte verdiği kararlarla kamuoyunda sıkça tartışılan bir isim. Kritik dosyalarda aldığı kararlarla gündeme gelmiş, ayrıca bir dönem Adalet Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Savcılık, Gürlek’in geçmişte DHKP/C başta olmak üzere çeşitli örgütler tarafından hedef alındığını hatırlatarak, paylaşımın bu bağlamda “hedef gösterme” kapsamına girdiğini öne sürdü.