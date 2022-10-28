Aydın Doğan'dan 'pijama' iddiasına: Bu ahlak dışı bir yayındır

28 Ekim 2022 Cuma, 09:37

Habertürk TV'de yayınlanan "Nedir Ne Değildir?" programının konuklarından Akşam gazetesi yazarı Taceddin Kutay, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın 1997'de dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ı pijamayla karşıladığı iddiasını gündeme getirdi.

Aydın Doğan bunun üzerine canlı yayına bağlanarak iddiaya yanıt verdi. "Tacettin Bey diye Akşam gazetesi yazarı, benim pijama ile Başbakan'ı karşıladığım iddiasında bulundu. Bu fevkalede yanlış ve terbiyesiz bir laftır" diyen Doğan, "Bunu Türkiye'de söyleyen adam basını terk etti gitti, Türkiye'yi de bıraktı. Uzanlar'ın yayın organı bunu yayınladı. Benim resmimi çıkaracaklarını söylüyorlar. eğer böyle bir resim varsa ben de göreyim. Belimde kemer vardı. Pijamaya kemer mi takılır? Bu ahlak dışı bir yayındır. O zaman da intikam almak için bunu yazdılar. Bir gazetecinin böyle söylemesi ayıp geldi. O gazeteciyi de tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

Taceddin Kutay'ın bunun üzerine "Misal olarak şort dedim, kusura bakmayın. Sizin eşofmanlı fotoğrafınız var" demesine karşılık ise Doğan, "Benim eşofmanlı görüntüm yok. Kemer var. Mesut Bey geldi, oturuyorduk. O haliyle yolculadık. Altımda kot pantolonum üstümde tişörtüm vardı. Ben bir ameliyattan gelmiştim, hastaydım. Mesut Bey geçerken geçmiş olsun için uğradı" yanıtını verdi.

“40 yıl gazete sahipliği yaptım, 40 dakikasının 40 saniyesinin hesabını vermeye amadeyim” diyen Doğan, “Ben yaptığım bu gazetecilikle iftihar ediyorum” şeklinde konuştu.