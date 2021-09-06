Çırağan'da bir araya geldiler: Bahçeli, Yıldırım, Aydın Doğan...

06 Eylül 2021 Pazartesi, 13:37

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan'ın oğlu Sinan Buğra Adan'ın düğünü iktidar bloğunun önde gelen isimleri ile sürpriz konukları da bir araya getirdi.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğünün fotoğrafları, MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer almadığı düğünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuklar arasında bulundu.

Düğünde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile birlikte Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ın da bulunduğu görüldü.

Düğünde Fuat Oktay, Hulusi Akar ve Bahçeli'nin birlikte bulunduğu masada, Aydın Doğan da MHP lideri ile AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın arasında oturdu.

Devlet Bahçeli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ayak üstü sohbet ettiği anlara ait kare de MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan dikkat çekici bir başka "düğün" fotoğrafı oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de Bahçeli ile Soylu'nun sohbeti sırasında yanlarında dururken objektiflere yansıdı. Yönter, Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın kendisini arayarak tehditlerde bulunduğunu iddia ettiği isim olarak gündemde.



