Ayhan Bora Kaplan ile 4 polisin yargılandığı 'rüşvet' davası: Bilirkişi raporu bekleniyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü lideri Bora Kaplan ile açığa alınan 4 polisin yargılandığı "rüşvet" davasına, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Asayiş Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay ile Ercan Karagöz ve Serdar Coşkun katıldı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan ve başka bir davada tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan duruşmada hazır edilmedi.

Geçtiğimiz duruşmada, emekli Sayıştay denetçilerinden oluşacak bir heyetten, sanıkların para hareketlerine ve suça konu eylemlere ilişkin mali yönden cezai sorumluluğun tespitine ilişkin alınması istenen bilirkişi raporunun henüz hazırlanmadığı kaydedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcılık, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme de bilirkişi raporunun hazırlanmaması nedeniyle duruşmayı erteledi. Bir sonraki duruşma 17 Şubat’ta görülecek.

İddianamede, sanıklar Ankara Emniyeti'nde Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan, eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Özay'ın "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapsi ve 10 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılması isteniyor. Aslan için ayrıca "rüşvet" suçundan da 12 yıl hapis cezası talep ediliyor.