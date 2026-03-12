Aylin Nazlıaka'dan 'Rojin Kabaiş' çağrısı: 'Yetkililer derhal harekete geçmeli'

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı etiketleyerek, Rojin Kabaiş’in ailesinin güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Nazlıaka, şunları kaydetti

"Tehdit aldığını söyleyerek yardım isteyen Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra için uyarıda bulunmuştuk. Ve bugün onlar hayatta değil. Şimdi aynı uyarıyı Rojin Kabaiş’in babası için yapıyoruz. Yarın çok geç olabilir. Hemen şimdi gereğini yapın! Yetkilileri derhal harekete geçmeye, Rojin Kabaiş’in ailesinin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz."