AYM, Anadolu Ajansı’nı kusurlu buldu: Ekrem İmamoğlu’ndan ilk tepki!

Anayasa Mahkemesi, Anadolu Ajansı’nın (AA) 2019’daki yerel seçim sonuçlarını abonelere aktarırken yapılan veri kesintisini, hak ihlali saydı.

KRT Televizyonu’nun yaptığı bireysel başvuruda, seçim yayınını kesen AA’nın, “edimini gecikmeli ifa ettiği ve bu yönüyle kusurlu olduğu” sonucuna varan Yüksek Mahkeme, “Ayrıca veri akışındaki yaklaşık 13 saatlik kesintinin oy sayımının en kritik aşamalarında yaşandığı, bu durumun başvurucunun yayıncılık faaliyetini etkileyebilecek nitelikte olduğu da açıktır” tespitini yaptı.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, AYM’nin ‘AA’ kararına ilişkin bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu şunları yazdı:

“31 Mart 2019 yerel seçimleri iktidarın ilk demokrasi sınavıydı.

O gece İstanbul’da kaybedeceklerini anlayınca devletin kurumu olan Anadolu Ajansı’na sonuçları karartma talimatı verdiler. Rakibimiz, kazanamadığı bir seçimi kazanmış gibi ilan etti.

Tartışmalar büyüyünce karartmayı “küçük bir teknik aksaklık” gibi göstermeye çalıştılar. Aslında öyle olmadığını onlar da biliyordu.

Şimdi de mahkeme kararı ile tescillendi.

AYM basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Bu karar; millet iradesi karşısında çaresiz kalan, kazanmak için her yolu mübah gören, bu uğurda devlet kurumlarını çökertmekten dahi imtina etmeyenlerin acziyetini açığa çıkardı.

Hâlâ millet iradesine saygı duyulması gerektiğini öğrenemediler ve hâlâ sırf koltuk uğruna devleti pervasızca kullanmaya devam ediyorlar.

Çünkü demokrasiyi hiçbir zaman içselleştirmediler.

Bu milletin toplumsal hafızasını ve kendi iradesine bağlılığını hafife alıyorlar. Bilsinler ki:

Halkın sesi susturulamaz.

Millet iradesiyle inatlaşılmaz.

Yine yenilecekler…

Öyle de yenilecekler böyle de yenilecekler.

Çünkü, MİLLET BÜYÜKTÜR”