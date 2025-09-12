AYM’den Murat Çalık kararı: 'Çalık'ın yaşam tehlikesi yok'

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık cezaevinde 21 kilo vermesi üzerine lenfoma şüphesiyle ameliyat oldu.

Kemik iliği biyopsisi alınarak yeniden cezaevine gönderilen ve anjiyo operasyonu geçiren Çalık için verilen sağlık kurulu raporundaki blast değerini yüzde 4-5’ten 3-4’e düşüren Adli Tıp Kurumu yeniden değerlendirilme talep etti.

Adli Tıp, cezaevinde kalması yönünde karar verirken Çalık’ın avukatları müvekkillerinin sağlık durumunun cezaevi koşullarında tutulmaya uygun olmadığı gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Çalık’ın tahliye talebi AYM tarafından reddedildi.

Çalık’ın yaşamına yönelik ciddi bir tehlike oluşmadığına kanaat getirildiğini ve tahliye talebinin reddedildiğini bildiren mahkeme, Çalık’ın yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik tedbir kararı verdi. AYM, Çalık’ın gerektirdiğinde tedavi, tetkik ve hastaneye yatırılma dahil tüm önlemlerin alınmasına hükmetti.