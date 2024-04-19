AYM kamu işçisine uygulanan çerçeve protokolü uygulamasını iptal etti: Bağımsız sözleşme dönemi

Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 07:14

Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin grev hakkını elinden alan protokole yargı “dur” dedi. Anayasa Mahkemesi (AYM), sendika konfederasyonları ile hükümet tarafından imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen “çerçeve anlaşma protokolleri”nin bağlayıcı olacağına dair düzenlemeyi anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

HUKUKSUZ YAKLAŞIMDI

Çerçeve protokollerinin bağlayıcılığı sebebiyle sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma hakkını kısıtladığı belirtilen kararda, “Söz konusu bağlayıcılık toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında uyuşmazlık çıkmasını da engeller nitelikte olduğundan sendikanın grev kararı almasını dolaylı olarak engeller niteliktedir” dendi.

Kararı sosyal medya hesabından değerlendiren Prof. Dr. Aziz Çelik, çerçeve anlaşma protokollerinin artık bağlayıcı değil ancak yol gösterici olabileceğini söyledi. Karar ile sendikaların grev hakkının iade edilmiş olduğunu belirten Çelik, “Üye sendikalar taraf idareler ile toplu iş sözleşmesi prosedürü yürütebilecek, uyuşmazlık çıkarabilecek ve greve çıkabilecek” dedi.

Çerçeve protokol ile sendikaların toplu iş sözleşmesi sürecinde ellerinin bağlandığını hatırlatan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Tayfun Görgün de şunları söyledi: “İşçiyi zapturapt altına alan bu hukuksuz yaklaşımın iptali ile artık sendikalar konfederasyon ve hükümetten bağımsız olarak toplu iş sözleşmesi yapabilecekler. Sendika ve konfederasyonların da önceliği bu iptal kararının arkasında durmak, uygulanmasını sağlamaktır. Sendikaların birincil ödevi bu kararı işçilerin lehine değerlendirmeleri ve daha demokratik, işçi iradesinin yer aldığı toplu iş sözleşmeleri imzalamaktır.” Seyrek de olsa AYM’den bu tür kararlar gelmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KES) Eş Başkanları Ayfer Koca ve Ahmet Karagöz ise karara dair değerlendirmelerinde memuru mağdur eden hakem uygulamasına dikkat çekti.

"HAKEM" DE MAĞDUR EDİYOR

Eşbaşkanlar, “Benzer bir durum kamu emekçileri için de sözkonusu. 4688 sayılı yasa çerçevesinde iki yıllık yapılan toplusözleşme süreci sonunda mutabakatın imzalanmaması, yani uzlaşma sağlanmaması durumunda son sözü bileşimini ağırlıkta iktidarın oluşturduğu hakem heyeti söylemekte, fiilen grev hakkımız böylelikle engellenmektedir. İktidar ve yandaş konfederasyon arasında danışıklı olarak yürüyen süreçte kaybedenler her seferinde kamu emekçileri ve emekliler olmaktadır. 4688 sayılı yasa hızla yeniden düzenlenmelidir” dedi.