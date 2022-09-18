AYM'de gündem 'içtihat' önerisi
Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL döneminde eylemlere katılan yurttaşlara verilen para cezasını iptal etti.
AYM; Veli Saçılık, Adnan Vural, Aslıhan Han Özden ve Ömer Faruk Kök’e OHAL dönemindeki eylemleri nedeniyle para cezası verilmesine ilişkin kararında, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmetti.
Arasında Başkan Zühtü Arslan’ın da olduğu altı üye ise karara farklı gerekçe yazdı. Gerekçelerde, OHAL uygulamalarına ilişkin başvuruların incelenmesine yönelik içtihat değişikliği önerisi yer aldı.
Başkan Arslan, “Yapılması gereken, anılan kriterlere, müdahalenin kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi (CBK) şeklinde bir OHAL mevzuatına dayanıp dayanmadığı kriterinin de eklenmesi; şekli ve maddi kriterler uygulandıktan sonra bir müdahalenin olağanüstü hâl tedbiri olduğu tespit edildiğinde bireysel başvurudaki incelemenin sadece anayasanın 15. maddesi yönünden yapılmasıdır” dedi.
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