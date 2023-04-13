AYM'den ’Millet İttifakı’ ismi kararı

Millet Partisi’nin, partilerinde bulunan ‘millet’ kelimesinin Millet İttifakı tarafından kullanılmasının ’hukuksuz’ olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru reddedildi.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 17:04
AYM'den ’Millet İttifakı’ ismi kararı
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi’nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunun reddine karar verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı toplantıda Millet Partisi’nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda, ’iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını’ değerlendirerek oy birliği ile esastan reddine karar verilmiştir."


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