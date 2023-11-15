Azerbaycan tezkeresi 1 yıl uzatıldı
Son dakika haberi... TSK'nin Azerbaycan’daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi.
Tezkerede, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildiri'de öngörülen faaliyetlerin devam ettiği vurgulandı.
Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi için önemli katkılar sunmayı sürdüreceği belirtildi.
Tezkerede, Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu ve TSK personelinin de görev yaptığı Ortak Merkez vasıtasıyla bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı vurgulandı.
Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada tezkere kabul edildi.
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