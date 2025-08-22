Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı... CHP'den ilk tepki: 'Bu karar siyasi bir kumpasın kanıtıdır!'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda ilçe belediye başkanı ve belediye yöneticisinin tutuklandığı soruşturmanın kilit isimlerinden Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.

'Suç örgütü lideri' olduğu iddiasıyla İBB operasyonları sırasında tutuklanan Aziz İhsan Aktaş daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ev hapsi şartıyla 4 Haziran'da tahliye edilmişti.

Aynı dosyada yine etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikten sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın ev hapsi kararı da kaldırıldı.

İş insanı Adem Soytekin'in ev hapsi ise devam ediyor.

CHP’DEN İLK TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Başarır, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü lideri olduğu için gözaltına alındı. Suç örgütü lideri olarak tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlandı, ev hapsi verildi. Şimdi de bu suç örgütü lideri özgür bırakıldı. Bilirkişiler tarafından tescillenmesine rağmen; Kütahya Belediyesi’nden aldığı kirli ihalelere ilişkin tek kalem oynatmadılar. Dosya öylece duruyor. Böylece kesin ve net olarak kanıtlanmış oldu; İBB ve diğer belediyelerimize yönelik bu isim kullanılarak kumpas yapılmıştır. Bu tablo, yargının nasıl siyasi bir silaha dönüştürüldüğünün en açık kanıtıdır. Dünyanın hiçbir yerinde, hukuk düzeninde 'örgüt lideri' denilen kişi serbest bırakılırken, işbirliği yaptığı iddia edilenler içeride olmaz! Bu karar; adalet değil, siyasi kumpasın resmidir."