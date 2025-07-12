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Bahçeli'den, Demirtaş'ın avukatına 'teşekkür' telefonu

Bahçeli'den, Demirtaş'ın avukatına 'teşekkür' telefonu

12.07.2025 11:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bahçeli'den, Demirtaş'ın avukatına 'teşekkür' telefonu

Terör örgütü PKK'nin silah bırakma töreninin ardından Edirne Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş'ın avukatını arayan MHP lideri Devlet Bahçeli, sürece katkılarından dolayı Demirtaş'a teşekkür etti.

Terör örgütü PKK'nin dün Süleymaniye'de düzenlediği silah bırakma töreninin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 9 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatını aradı.

“TEŞEKKÜR” TELEFONU

Serbestiyet'in ulaştığı bilgilere göre MHP lideri Bahçeli, Demirtaş'a iletilmek üzere şöyle dedi:

"Bu sonucun ortaya çıkmasında katkıları çok değerli ve etkili oldu, bu vesileyle teşekkürlerimi, selam ve saygılarımı kendisine iletirseniz sevinirim."

Avukatı, mesajı Edirne Cezaevi'ndeki Demirtaş'a iletti.

Demirtaş da kendi el yazısıyla Bahçeli'ye bir mesaj yazarak katkılarından dolayı teşekkürlerini, selam ve saygılarını iletti.

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