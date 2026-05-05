Bahçeli’den Öcalan’a ‘statü’ çağrısı… Dervişoğlu’ndan ilk tepki: ‘Acımızı katmerleyenlerle…’

5.05.2026 19:01:00
ANKA
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a statü verilmesi çağrısı yaptığı açıklamasının sorulması üzerine, "Acımız var zaten şu anda acımızı katmerleyenler de var. Onlarla da yarın görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs gazisi de olan İYİ Parti üyesi Sami Özsoy'un Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına katıldı. 

Dervişoğlu, cenaze töreninin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" sıfatının verilmesini önerdiğinin anımsatılması üzerine, "O yarın. Cami avlusunda ve mezarlıkta siyasete taalluk eden açıklamalarda bulunmam. Zaten acımız var. Acılarımızı katmerleyenler de var. Onlarla yarın görüşeceğiz” ifadesini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmuş ve süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için statü istemişti.

Bahçeli, "Tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir" ifadelerini kullanmıştı.

