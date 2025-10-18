Bahçeli kürsüden tepki göstermişti: DEM Partili Koçyiğit'ten 'gencecik cesetler' sözleri sonrası geri adım

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisini çeken 'gencecik cesetler' sözleri sonrası geri adım attı.

Koçyiğit, Medyascope'dan Ruşen Çakır'ın konuğu oldu. Çakır, DEM Parti'ye 'yeni süreci' başlatan MHP'den gelen eleştirileri ve tepki gösterilen 'gencecik cesetler' ifadesini sordu.

Koçyiğit ilk olarak MHP'nin eleştirileri hakkında şunları ifade etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin süreci itici gücü oluşturduğu bir hakikat. Bunu görebiliyoruz. Yani bu meseleye gerçekten Sayın Bahçeli'nin bir kısa vadeli bir siyasal ajandadan ziyade bir pragmatik kendi siyasal partisinin önceliklerini gözetmekten ziyade gerçekten daha uzun erimli ve Türkiye'nin, önündeki en önemli engel olan Kürt sorununun kalkması yönünde bakış baktığına dair bir, değerlendirmemiz var.

Bize yönelik de tabii ki eleştiriler olabilir. Siyaset aynı zamanda da bir eleştiri, zeminidir. Yani, her gün birbirimizi nasıl diyelim? Çok onaylayan yerlerde değiliz.

Bizim de halihazırda siyasete çok ayrıştığımız, çok doğru bulmadığımız, MHP'nin birçok söylemi, eylemi oluyor. Fakat bunu ne yapıyoruz? Biz de eleştiriyoruz. O anlamıyla bu eleştirileri, bir yere kadar anlamak lazım."

GERİ ADIM ATTI

Koçyiğit bu sözlerinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Partili vekiller ile tartışırken söylediği 'Gencecik cesetler' sözünün sehven kullandığını ifade etti.

Özür dileyen Koçyiğit şunları dile getirdi:

"Şimdi iki şeye açıklık getirmek isterim. Birincisi benim kullandığım mecliste genel kurulundaki söze ilişkin. O onu sizin vesilenizle de düzeltmek de isterim programınız aracılığıyla.

Orada bir sehven çıkan bir sözcük var. Yani cenaze denilecekken o işin harareti, tartışmanın harareti ki video izlenecek olursa arkadan başlayan gürültüler ve o gürültü patırtı ortamında konuştuğumuz çok açık.

Ceset demişiz ve bunu bir hakaret gibi algılayan kesimler oldu. Öncelikle bunundan dolayı, bu sözden dolayı incinen herkesten her kesime yönelik çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Asla öyle bir kasıt yoktur.

Orada sehven gerçekten çıkmış bir sözcük o anlamıyla bir hata sonucu, oradaki işin tansiyonun yüksekliği nedeniyle söylenmiş bir şey. Öncesine ve sonrasına bakılınca aslında yaşam üzerine, insanların yaşaması üzerine artık ölümün kutsallaşmaması, ölüm siyasetinin, son bulması üzerine bir konuşma olduğu açıkça görülecektir."

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Partili Koçyiğit'in şehitler için sarf ettiği "gencecik cesetler" ifadesine de çok sert tepki göstermişti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'e tepki gösteren Bahçeli, "Herkesin, özellikle muhataplarını sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize 'gencecik cesetler' demek, doğru ve isabet kaydeden bir söz değildir. Çünkü şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız, manevi muhafızlarımızdır" demişti.

DEM Parti Meclis Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları atılmasına da değinen Bahçeli, "TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yoktur. Herkes ve hepimiz terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz" diye konuşmuştu.

"KURUCU ÖNDERİN AÇIKLAMASI ESASTIR"

Süreç ile ilgili mesaj veren Bahçeli, "27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin bize göre hükmü yoktur. Kurucu önderin (Abdullah Öcalan) 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. O esas üzerinde yürüyen her insan, akıllı insan demektir" ifadelerini kullanmıştı.

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT NE DEMİŞTİ?

Meclis'te geçen günlerde DEM Parti ve İYİ Partili vekiller arasında ‘kandan besleniyorsunuz’ tartışması yaşandı.

İYİ Partili Erhan Usta’nın “DEM yüreklendi, YPG meşrulaştı, PKK meşrulaştı, kurucu önder oldular, arkadaşlar itibar kazandı, televizyonlara çıkamıyorlardı, televizyonlara çıktılar” sözlerine DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yanıt vermişti.

Koçyiğit, “Birileri barışa pusu kurmak istiyor. Birilerinin kanlı emelleri var, gelecek gencecik cesetlerin üzerine, tabutların üzerine elini koyup hamaset ederek yoksul Anadolu köylüsünün ölümünü alkışlayacak insanlar var...” ifadelerini kullanmıştı.