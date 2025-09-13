Bahçeli'nin açıklamalarından hemen sonra ifadesi alınmıştı! 'İkinci kez' tutuklanan Resul Emrah Şahan'dan ilk açıklama: '6 saat süren sorguda...'

“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklu olan, yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ilk kez “yolsuzluk” soruşturmasına dahil edildi.

Şahan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının tartışıldığı gün, tutukluluğunun 173. gününde "İBB soruşturması" kapsamında, cezaevinden SEGBİS'le İstanbul Adliyesi'ne bağlanarak ifade verdi.

Savcılık, dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları, dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemelerin ardından tutuklamaya sevk edildiğini kaydetti.

Sulh ceza hâkimliği, Şahan'ın üzerine atılı suçlamalardan tutuklanmasına karar verdi. Sulh ceza hâkimliğinin, Şahan’a tutuklama kararı verirken, "kaçacağına yönelik somut olgu var" ifadesi dikkat çekti.

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de “kent uzlaşısı” davasından tahliye kararı almış ancak “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturması kapsamında da tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

İMAMOĞLU İLE YAKINLIĞI VE CEZA KESTİĞİ TORUNLAR SORULDU

Gazete Pencere'nin haberine göre Şahan'a, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı ve ceza kestiği Torunlar soruldu.

Şahan'a yöneltilen suçlamalardan biri de Emrullah Turanlı’nın alınan ifade oldu. Turanlı, verdiği ifadede, Şahan'ın Belediye Meclis üyesi olduğu dönemde arazisi üzerinden tehdit edildiğini iddia etmişti.

Şahan, iddialara yönelik olarak, Turanlı’nın iddialarına o yıllarda böyle bir yetkisinin olmadığını kendisini tanımadığı hiç yan yana gelmediğini ifade etti. Ayrıca Turanlı’nın bahsettiği arazinin zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olduğunu söyledi.

"MEHMET TORUNLAR'A KENDİ HATALARINDAN KAYNAKLI BU CEZANIN YAZILDIĞINI SÖYLEDİM, ISRAR ETTİ"

Şahan, Torunlar'a ceza kesmesine ilişkin olarak ise bu konuyu direkt Mehmet Torunlar’la görüştüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“Adem'in istemiş olduğu iddia edilen 10.000.000 dolarlık parayı kabul etmem söz konusu değildir. Biraz önceki ifademde de belirttiğim üzere Metin isimli şahıs kendi hatalarından kaynaklı olarak sorun çözemediği için bu konuyu bu şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. İddia ettiği gibi söz konusu ceza itiraz üzerine değil, eksikleri tamamlamaları üzerine indirilmiştir. Mehmet Torunlar ile yaptığımız toplantıda da aynı sorunu yaşadık. Mehmet Torunlar'a ısrarla kendi hatalarından kaynaklı bu cezanın yazıldığını, bu hatayı düzeltmeden bu cezanın değişmesinin mümkün olmadığını teknik olarak anlatmama rağmen kendisi ısrarla bu cezayı iptal etmemi söyledi."

Şahan’a yöneltilen bir diğer soru ise İmamoğlu ile ilişkisine dair oldu.

İfadelerde “İmamoğlu’na çok yakın” olduğu iddia edilen Şahan, “İPA Başkanlığı ve Beylikdüzü Proje Koordinatörlüğü yaptım. İlişkimiz, başkanın dediğini yaptıran değil, yanlış bir durum varsa uyaran bir ilişkiydi” dedi.

"ETKİN PİŞMANLARIN İFADELERİNİ KABUL ETMİYORUM!"

ANKA'da yer alan habere göre ise Şahan, savunmasında şunları kaydetti:

"Üzerime isnat edilen hiçbir gayri resmi talep ve suçlamaları kabul etmiyorum, ben kamu menfaati odaklı, kamusal fayda için çalışan, Şişli'de her 10 kişiden 7'sinin oyunu almış seçilmiş bir belediye başkanıyım, 11 ay gibi kısa bir sürede yaptığım tüm işler ve tüm hizmetler bunun ispatıdır.

Bütün alanlarda sadece planlama alanlarında değil eğitimde, gençlikte - kadında - çocukta ülkenin bu zor durumunda bir belediye başkanı olarak, bir kamu görevlisi olarak parti ayırmaksızın tüm yurttaşlarımın yanında olmak için çabaladım ve projeler ürettim, üzerimize isnat edilen tüm suçlamalar tam da bunun içindir dolayısıyla bu dosyada bana yöneltilen suçlamaları ve etkin pişmanların ifadelerini kabul etmiyorum ve bu dosya ve suçlamalar kapsamında tahliyemi talep ederim, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum."

İKİNCİ TUTUKLAMA SONRASI ŞAHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşananlar sonrası Şahan'da bir açıklama geldi.

Şahan'ın sosyal medya hesabından paylaşımda, "On dosyadan da tutukluluk kararı verseler, yüzlerce kişiden ‘ifade’ adı altında iftiralar toplasalar da bir gerçeği değiştiremeyecekler: Biz bu ülkenin hakikatiyiz, geleceğiyiz. Asla şüpheniz olmasın" ifadelerine yer verildi.

Resul Emrah Şahan'ın paylaşımı, Ahmed Arif'in şiiriyle sona erdi.

İşte Şahan'ın açıklamasının tamamı...

Kıymetli dostlar,

6 aydır hukuken temelsiz, siyaseten de ülke gerçekleriyle taban tabana zıt bir dosyadan dolayı tutuklu yargılanıyorum.

12 Eylül günü “Kent Uzlaşısı” adıyla anılan dosya ülke siyasetinin gündemine geldi. Demokrasiye duyulan ihtiyaç vurgulandı, kayyumların kaldırılması çağrısı yapıldı.

Tam da aynı gün, öğlen saatlerinde Savcılık beni İBB Başkanımız, partimizin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı İBB dosyası üzerinden sorguya çağırdı. Siyaset ile hukuk arasındaki bağın bir kez daha yerinden oynadığını hissettim. Aylardır görüşüme başvurulmayan hangi konu vardı ki, serbest kalma ihtimalimiz konuşulurken sorguya çağrılıyordum?

6 saat süren sorguda bana sorulan her şey, Şişli’nin, İstanbul’un, milletimizin hakkını koruyan kamusal hizmet anlayışımızla ilgiliydi. Her soruya içim rahat, aynı sorumluluk duygusuyla, gururla cevap verdim. Tutukluluk kararı baştan verilmiş bir sorguda, başka ne bekleyebilirlerdi?

On dosyadan da tutukluluk kararı verseler, yüzlerce kişiden “ifade” adı altında iftiralar toplasalar da bir gerçeği değiştiremeyecekler:

Biz bu ülkenin hakikatiyiz, geleceğiyiz.

Asla şüpheniz olmasın.

“Öyle yıkma kendini,

Öyle mahzun, öyle garip…

Nerede olursan ol,

İçerde, dışarda, derste, sırada,

Yürü üstüne – üstüne,

Tükür yüzüne celladın,

Fırsatçının, fesatçının, hayının…

Dayan kitap ile,

Dayan iş ile.

Tırnak ile, diş ile,

Umut ile, sevda ile, düş ile

Dayan rüsva etme beni.”