Bahçeli’nin ‘İmralı’ resti Ankara’yı karıştırdı: AKP’de oy kaygısı, MHP’de disiplin korkusu

Açılım komisyonunda yarın İmralı’ya gitme oylaması yapılacak. AKP kulislerinde taban tepkisi endişesi nedeniyle “hayır” ağırlıkta. MHP lideri Bahçeli’nin “İmralı’ya gerekirse ben giderim” çıkışı Erdoğan’a rest olarak yorumlanıyor. Kulislere göre MHP’de sürece karşı duran az sayıda milletvekili var ve ihraç korkusu nedeniyle tepki gösteremiyorlar.

Komisyon, yarın “hayır” derse, gözler yeniden Bahçeli’ye çevrilecek. Bahçeli’nin “Ben giderim” çıkışı, MHP kaynaklarına göre: Bir geri adım değil, doğrudan AKP’nin tereddüdüne karşı açık uyarı niteliğinde... Bazı MHP kurmayları kulislerde şu değerlendirmeyi yapıyor: “Komisyon gitmezse Bahçeli gider. Bahçeli giderse de ittifak sürdürülemez.”

Ankara kulislerinde tansiyon yükseliyor. Açılım komisyonu yarın toplanacak ve komisyondan bir heyetin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gidip gitmeyeceği oylayanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin son grup toplantısında yaptığı “Gerekirse ben ve üç arkadaşım İmralı’ya gideriz” çıkışı, kritik oylama öncesi siyasetin tüm dengelerini değiştirdi.

Bahçeli konuşması sırasında MHP sıralarına dönerek izin istedi, salondaki partililer ayakta alkışladı. Ancak kulislere göre MHP’de sürece karşı duran az sayıda milletvekili var ve ihraç korkusu nedeniyle tepki gösteremiyorlar. Hatta bir milletvekilinin ayağa kalktığı, ancak alkışlamadığı; bu nedenle hakkında ihracın gündeme geldiği iddiaları parti koridorlarında yüksek sesle konuşuluyor. Bahçeli’nin sert çıkışı, hem parti içi hizalanmayı zorunlu kıldı hem de Meclis’teki oylamanın seyrini doğrudan etkileyen bir siyasi göstergeye dönüştü.

‘SAYILAR İMRALI’YA GİDİŞİ MÜMKÜN KILIYOR’

Açılım komisyonunun İmralı Adası’na heyet gönderip göndermeyeceği yarın netleşecek. Komisyonun 51 üyesi bulunuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un daha önce açıkladığı gibi, bu ziyaret için 31 oyla nitelikli çoğunluk sağlanması gerekiyor. Sandalye dağılımı şöyle: AKP: 22, DEM Parti: 5, MHP: 4, CHP: 11, Yeni Yol Grubu: 3, TİP, EMEP, YRP, DSP, DP, HÜDA PAR: 1’er üye. Aritmetik olarak Cumhur İttifakı + DEM oyları ziyaret için yeterli. Yeni Yol Grubu da ziyarete sıcak bakıyor. Bu nedenle oylamanın sonucu tamamen AKP’nin takınacağı tutuma bağlı olacak. Tam bu noktada dikkat çeken çıkış, komisyon üyesi MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan geldi. Yıldız, oylama daha yapılmamışken, “Komisyon, Cuma günü İmralı Adası’na gidilmesi yönünde karar alacaktır; heyete milletvekili vermek istemeyen parti varsa bunu açıkça kamuoyuyla paylaşmalıdır” diyerek adeta oylamayı peşinen “vizelemiş” oldu.

AKP’DE OY KAYGISI BÜYÜYOR: KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

AKP’li vekiller oylama öncesinde bugün bir değerlendirme toplantısı yapacak. Parti kulislerinde hâkim görüş şu: Tabanın ciddi tepki göstereceği düşünülüyor. Yerel seçim yenilgisi sonrası yeni bir kırılma riskinden çekiniliyor. Oy kaybı endişesi nedeniyle “İmralı’ya gidilmesine” sıcak bakılmıyor. AKP grubunda “hayır” eğiliminin belirginleştiği aktarılıyor. Ancak bir başka gerçek daha var: Son sözü yine Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Erdoğan dünkü grup toplantısında topu açık biçimde komisyona atarak “Bu konu milletvekillerimizin sorumluluğundadır” dedi. Bu cümle kulislerde, “ikna edilirse evet de çıkabilir” şeklinde yorumlanıyor.

‘KOMİSYON GİTMEZSE BAHÇELİ GİDER’ SENARYOSU

Komisyon, yarın “hayır” derse, gözler yeniden Bahçeli’ye çevrilecek. Bahçeli’nin “Ben giderim” çıkışı, MHP kaynaklarına göre: Bir geri adım değil, doğrudan Cumhur İttifakı’na mesaj, AKP’nin tereddüdüne karşı açık uyarı niteliğinde. Bazı MHP kurmayları kulislerde şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Komisyon gitmezse Bahçeli gider. Bahçeli giderse de ittifak sürdürülemez.”

Bu yorum, ittifakın geleceğinin yarın verilecek karara kilitlendiğini gösteriyor.

‘ERDOĞAN’A REST’ YORUMLARI

Bahçeli’nin çıkışı yalnızca içeride değil, Cumhur İttifakı cephesinde de etki yarattı. Bazı siyasi aktörlere göre bu sözler: Erdoğan’a doğrudan rest, AKP içindeki kararsızlık ve ‘çatlak görüntüsü’nden duyulan rahatsızlığın dışavurumu, Kürt meselesinde “yeni süreç” arayışlarına karşı güçlü bir pozisyon ilanı. Bu nedenle Ankara’da konuşulan en kritik başlık: “Bahçeli’nin çıkışı ittifakın geleceğinin de kırılma anı olabilir.”

İYİ PARTİ ÇOK NET: ‘İMRALI’YA GİDİLİRSE AYNI GÜN MİTİNG’

Tüm bu tartışmalar sürerken, muhalefet cephesinde en sert tavır İYİ Parti’den geliyor. Parti kaynaklarına göre: İmralı’ya herhangi bir heyetin gitmesi halinde, aynı gün büyük bir miting düzenlenecek. Sürece karşı örgütlü mücadele yürütülecek.

İTTİFAKLARIN GELECEĞİ DE OYLANACAK

Bahçeli’nin çıkışı, Erdoğan’ın topu komisyona atması, AKP’de oy kaygısı, MHP’de disiplin korkusu, DEM’in “evet”e hazır tavrı, İYİ Parti’nin sert karşı çıkışı oylamanın yalnızca İmralı’ya bir ziyaret kararını değil; Cumhur İttifakı’nın geleceğini, muhalefet dengelerini ve Türkiye siyasetinin rotasını belirleyecek.