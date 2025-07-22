Bahçeli’nin o sözlerine tutuklu Fatih Altaylı’dan ilk yorum: 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en tehlikeli söylemi'

Gazeteci Fatih Altaylı, bir YouTube yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 22 Haziran’da tutuklandı.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Altaylı, cezaevinden ilk söyleşisini gazetemize verdi. Altaylı, avukatı Ömer Teker aracılığıyla sorularımızı yanıtladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Cumhurbaşkanı'nın Kürt ve Alevi yardımcıları olsun’ yönündeki tartışmalı ifadelerinden sürece ilişkin yorumlarına birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Altaylı, yine Silivri’de tutuklu bulunan Osman Kavala’yla olan kitap değiş tokuşundan bahsetti.

"KAFAYI YEMİŞ BİR ÜLKEYİ İZLİYOR GİBİYİM"

Tutuklandığınız günden bugüne geçen süre zarfında içeriden dışarıya yönelik izleminiz nedir?

En ağır tansiyon ilaçlarını kullandığı halde tansiyonu giderek artan bir hastaya benziyor Türkiye. Çünkü bir yandan tansiyon ilacı kullanıp bir yandan da yediğine içtiğine dikkat etmeyen sorumsuz bir hasta gibi davranan bir “iktidar” var!

Hâlâ çözemeyeceği sorunları çözecekmiş gibi yaparak buradan gelecek devşirmeye çalışan iktidar, kendince yeni oyunlar kuruyor. Hevesli birkaç safı tuzağa düşürmeye çalışıyor. En ilginç şahsiyet ise Sayın Bahçeli. Öcalan’ın bile hayallerinin ötesinde söylemlere yöneldi. Son açıklaması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış en tehlikeli söylem. Yani özetle içeriden dışarı bakınca kafayı yemiş bir ülkeyi izliyor gibiyim.

Son dönemde süreçten de kaynaklı olduğu iddia edilen bir yumuşama olacağı söyleniyor. Tutuklanan isimlerin serbest kalması gibi... Bu yumuşamanın size yönelik olacağını düşünüyor musunuz?

Yumuşama falan yok. Siyasi rehineler var. Şartlara bağlı olarak olarak teker teker salıverilebilirler. Benim durumum bunlardan bağımsız.

"OSMAN KAVALA İLE KİTAP DEĞİŞ TOKUŞU YAPIYORUZ"

İçeride en çok hangi kitapları okuyorsunuz? İlgi alanınız olduğunu bildiğimiz bilim konulu kitaplara vakit ayırabiliyor musunuz?

Roman veya fiction (Kurmaca) okumayı epey önce bıraktım. Burada Osman Kavala ile kitap değiş tokuşu yapıyoruz avukatlarımız aracılığı ile. Şu sıralar Cengiz Han’ın hayatını okuyorum. Bir de Ivan Berend’in 20. Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi’ni okuyorum. Sebastian Haffner’in Hitler Üzerine Notlar ve Bir Alman’ın Hikayesi adlı kitaplarını bitirdim.