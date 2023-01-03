Bahçeli'nin 'Sinan Ateş' açıklaması merak ediliyordu... Para ve yüzük gösterdi!

03 Ocak 2023 Salı, 12:38

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in geçen hafta Ankara'da öldürülmesinin ardından gözler bugün yapılacak MHP Grup Toplantısı'ndaydı.

Kürsüye çıkan Genel Başkan Devlet Bahçeli ise saldırıyla ilgili konuşmaktan kaçındı, günlerdir devam ettirdiği suskunluğunu bozmadı.

Bahçeli, bununla birlikte olayla ilgili olarak partisine gelen eleştirilere üstü kapalı yanıt verdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"2023'ün muazzez hedeflerini lekelemek, örselemek ve yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için tetikte bekleyen iç ve dış menfaat çeteleri yine şanslarını deneyecektir. Bu da mümkün ve muhtemeldir. Fakat hiç kimse sabrımızı yanlışa yormasın. Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz, kötürüm ilişki ağlarını tanıdığımız ve takip ettiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar verme küstahlığına tevessül etmeleri, Cumhuriyetin yeni yüzyılını tartışmaya açma sinsilikleri sonuç vermeyecek, yapılan hesaplar ters tepecektir. Bunların ortalık malına dönmüş ezberleri, bizim ise el sürülmemiş hayallerimiz vardır ve bu hayallerimize yetişme çabaları beyhude bir çırpınıştır. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak ha bire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz, üç hilali de yargılatmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz."

SORU KABUL ETMEDİ, PARA VE YÜZÜK GÖSTERDİ

MHP liderinin grup toplantısının çıkışında da soru kabul etmemesi dikkat çekti. Bahçeli, bunun yerine basın mensuplarına Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel basılan madeni 1 TL'yi göstererek, "Milli paramızı görün" dedi.

Ayrıca Bahçeli'nin parmağında, üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl' yazan yüzük olduğu görüldü.