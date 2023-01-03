Canlı yayında açıkladı... Erdoğan Sinan Ateş'in eşini aradı ve 'arkasındaki kimse hesap verecek' dedi

03 Ocak 2023 Salı, 11:20

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), 30 Aralık Cuma günü, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Türkiye'nin gündemine oturan saldırının ardından olayın faili olduğu değerlendirilen 20'ye yakın sayıda kişi gözaltına alınırken AKP ve MHP'den bugüne kadar bir ses çıkmadı.

Bugün ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i arayıp olayın arkasında kim varsa bulunması yönünde kararlılığını dile getirdiği aktarıldı.

Bilgiyi Cadde TV canlı yayınında gazeteci Serdar Akinan söyledi. Akinan, Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i bizzat aradığını ve "Merak etme. Bu cinayetin sonuna kadar gideceğim. Bunun arkasında her kim varsa hesap verecek" dediğini aktardı.

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından yaşanan tartışmalar üzerine Ateş'in sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak "Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir" ifadelerini kullanmıştı.