Bakan Ersoy, Spotify ile masaya oturdu: 'İstanbul'da ofis' kararı

Son günlerde Spotify, Türkiye'de bazı sanatçıların öne çıkarılması için "rüşvet" ve "bot" kullanımı gibi iddialarla gündeme gelmişti.

Spotify, Türkiye listelerine yönelik eleştirilerin ardından rüşvet iddialarının ortaya atılmasıyla, Türkiye'deki editörler hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu da, 4 Temmuz'da bu iddialara yönelik soruşturma başlattı.

SPOTIFY'DAN İSTANBUL'DA OFİS KARARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify ile bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Spotify'ın 2026 yılında İstanbul'da ofis açacağını söyledi.

Ersoy'un açıklaması şu şekilde:

"Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden #Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify’dan hak ettiği desteği alması için kısa sürede somut ilerlemeler kaydedeceğiz.

Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek. Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul’da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz.

Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024’te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor.

Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye’nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz."