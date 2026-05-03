Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden üniversitenin etkinliğinde konuştu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversite'nin Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) işbirliğiyle düzenlediği Siyaset Okulu programında konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: 'SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN ÖN ŞARTIDIR'

Terörün yalnızca bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda demokrasiyi ve kalkınmayı tehdit eden çok boyutlu bir mesele olduğunu belirten Bakan Gürlek, bu alanda kararlı mücadelenin süreceğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Terör bir ülke için bir ülkenin canına kasteden bir tehdit değildir aynı zamanda demokrasiyi zayıflatan, kalkınmayı sekteye uğratan, hukuk vesayetini baskı altına almayı hedefleyen ve siyasi hayatımız üzerinde kurulacak vesayetlere zemin hazırlayan çok büyük bir tehdittir. Bu nedenle Terörsüz Türkiye sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda güçlü hukuk devleti, sağlam demokrasi ve sürdürülebilir bir kalkınmanın ön şartıdır" dedi.

"MEVCUT ANAYASAMIZ MAALESEF YETERSİZ KALMAKTADIR"

Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirten Gürlek, şöyle konuştu:

"Anayasa bir devletin sadece yönetim çerçevesi değil, aynı zamanda millet ve devlet arasındaki hukuki ve ahlaki sözleşmeyi ifade eder. Bugün geldiğimiz noktada ulusal güvenlik tehditleri, toplumsal barış, değişen dünya şartları, gelişen toplum yapısı, artan hak ve özgürlük talepleri karşısında mevcut anayasamız maalesef yetersiz kalmaktadır. Yeni bir anayasa zorunluluktur."

REKTÖR ''GÖREVİ İHMAL ETMİŞ OLURDUK'' DEMİŞTİ

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin “Burada yürüyen bir hukuk zinciri vardı. YÖK incelemelerini yaptı. Bu kadar usulsüzlük varken, bunları görmezden gelseydik, biz görevi ihmal etmiş olurduk” ifadeleriyle gündeme gelmişti. Zülfikar'ın da katıldığı etkinlikte konuşan Akın Gürlek, sandık mesajı verdi.

"BU MİLLET SANDIKTA KONUŞUR"

Gürlek, 12 Eylül 1980 darbesi ile siyasetin askıya alındığını, milletin iradesinin yok sayıldığını hatırlatarak millet aklının her defasında ayağa kalkarak vesayet duvarını yıktığını dile getirdi.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Darbecilerin ve cuntacıların anlayamadığı şudur; tarihin onlara yaptıklarının yanlış olduğunu defalarca yüzlerine vurulmasına rağmen milletimizin teslim olmayışı, geri çekilmeyişi, aşağılanma hislerinin yok oluşu ve millet aklının her defasında ayağa kalkarak vesayet duvarını yıkabilmesi tarihi bir gerçek olarak her seferinde ortaya konulmuştur. Zamanı geldiğinde milli iradenin yansıdığı seçim sandığının kurulmasıyla birlikte millet elindeki tek argüman olan hür seçim atmosferini çok iyi kullanmayı bilmiştir. Bu millet sandıkla konuşur, iradesini yeniden ortaya koyar, kendisine çizilmek istenen sınırları aşmasını bilir ve her seferinde kendi içinden yeni bir başlangıç iradesi çıkararak yoluna devam eder."