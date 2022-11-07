Bakan Karaismailoğlu: Yapılan planlı yatırımlar sayesinde trafik sıkışıklığını çok daha az yaşıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde yaptığı konuşmada hem araç sayısının artmasıyla övündü hem de scooter ve bisiklet kullanımının mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Karaismailoğlu ayrıca "Yapılan planlı yatırımlar sayesinde trafik sıkışıklığını çok daha az yaşıyoruz" iddiasında bulundu.
AKP'ye yakın Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki A Haber kanalı tarafından düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 10.00’da başladı.
Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bazı AKP'li büyükşehir ve ilçe belediye başkanları katıldı. Zirvede konuşan Karaismailoğlu, araç sahipliği konusunda Türkiye'nin Avrupa ve ABD'nin gerisinde olduğunu, 2050'ye gelindiğinde bu rakamın artacağını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Bundan 20 yıl önce AK Parti başladığında Türkiye genelinde sadece 8.6 milyon araç vardı. Yapılan planlı yatırımlar sayesinde trafik sıkışıklığını çok daha az yaşıyoruz. Çünkü planlı yaptığımız yatırımlar sayesinde önümüze gelecek bu hareketliliği tahmin ettiğimiz için sorunsuz bir şekilde hareketi sağladık. Yüzde 204 aşmış, 26 milyona yaklaşmış trafikte araç sayısı. Bugün bin kişiye düşen araç sayısı 165, Avrupa Birliği ülkelerinde ise ortalama 500. Biz hala çok gerideyiz. O yüzden 2053’e geldiğimizde bin kişiye düşen araç sayısı 513’lere çıkacak. Şu an dünya nüfusunun yüzde 50’si kentlerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler verilerine baktığımız zaman bu oranın yüzde 70’e varacağını görmekteyiz. Aynı şekilde 2022-2050 yılları arasında bu değişecek demografik yapı sayesinde ulaşıma yönelik talep tam 2 katına çıkacak. Diğer sektörlerde de aynı benzer gelişmeler olacak. Bu gelişmelere hazırlık yapıyoruz" dedi.
"BİSİKLET VE SCOOTER KULLANIMI MUTLAKA TEŞVİK EDİLMELİ"
Karaismailoğlu, kısa mesafelerde bisiklet ve scooter kullanımının mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Aynı şekilde hareketlilik artınca şehirlerimiz farklı ulaşım modellerine dönmek zorunda. Özellikle kısa mesafelerde, yürüme yolları, bisiklet, skuter gibi mikro hareketli araçlar hayatımızın bir parçası. Bundan biz kopamayız. Belli kurallar çerçevesinde bu araçları kullanmamız lazım. En önemlisi, yayalaştırma alanları, yürüme alanları… Özellikle bir buçuk kilometre olan ulaşım ihtiyacını yürüme olarak bisiklet ve skuter ile karşılanmasını teşvik edici politikaları geliştirmemiz ve uygulamamız lazım. Öte yandan Çamlıca Kulesi dünyada 100 tane radyoya hizmet veren tek kule. Görsel bir seyir terası olarak da İstanbul’a hizmet veriyor" dedi.
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