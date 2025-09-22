Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Uraloğlu'nun sel bölgesinde giydiği ayakkabı gündem oldu: 2 asgari ücret fiyatında!

22.09.2025 12:19:00
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, Rize'de sel felaketi yaşanan bölgede inceleme yaparken giydiği 43 bin 950 TL'lik İtalyan Valentino Garavani marka spor ayakkabı, sosyal medyada gündem oldu.

Geçen ay Audi marka aracıyla hız sınırını aşan ve radara yakalanarak 9 bin 267 TL ceza alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kez de 43 bin 950 liralık ayakkabısıyla tartışma yarattı.

Rize'de sağanak yağış nedeniyle hasar gören bölgede incelemelerde bulunan Uraloğlu’nun, afet bölgesini ziyaret ederken giydiği ayakkabı, sosyal medyada gündem oldu.

FİYATI 43 BİN 950 LİRA

Bakan Uraloğlu'nun tercih ettiği İtalyan Valentino Garavani marka spor ayakkabının fiyatının, 43 bin 950 lira olduğu öğrenildi.

Neredeyse 2 asgari ücrete denk gelen ayakkabıyı gazeteci İsmail Arı, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Ulaştırma Bakanı’nın afet bölgesinde giydiği ayakkabı bu mu?" diyen Arı'nın paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şunlar:

İlgili Konular: #sel #Abdülkadir Uraloğlu