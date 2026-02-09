Bakan Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 144 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 144 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. 144 şüpheliyi yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerimizce; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale’de operasyonlar düzenledik.”