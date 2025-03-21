Bakırhan'dan iktidara 'İBB' tepkisi: 'İktidar hepimizin içinde olduğu uçağı türbülansa sürüklüyor'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:24

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:24

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl ekim yaptığı çıkışla açığa çıkan ve geçen ay terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı çağrıyla devam eden "süreç" için uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki gösteren Tuncer Bakırhan, "İBB Başkanını gözaltına alarak, kent uzlaşısını kriminalize ederek,kayyım atayarak, Rojava'ya saldırarak barış ve demokratik toplumu oluşturamayız" dedi.

Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlamasında konuşan Bakırhan'ın o sözleri şöyle:

"Ortadoğu sert bir tribulansa girdi fırtına herkesi etkiliyor. Bizim derdimiz bu tribulanstan nasıl sağ salim çıkacağımızdır. Ama iktidar hepimizin içinde olduğu uçağı kayyımlarla baskılarla muhalefeti susturarak daha şiddetli tribülansa sürüklüyor. 27 Şubat'ı rotasından çıkaracak adımlar atıyor. Bu yanlıştan iktidarı vazgeçmeye çağırıyoruz. Barış ve demokratik toplum halkaları ayrıştırarak olmaz, İBB Başkanını gözaltına alarak, kent uzlaşısını kriminalize ederek, kayyım atayarak, Rojava'ya saldırarak barış ve demokratik toplumu oluşturamayız. Kürt sorununda inkar Türkiye'nin yüzyılına mal oldu. Biz artık yüzümüzü geleceğe saatlerimizi barışa kurmak istiyoruz. Barışın kapısını açacak kilit artık Kürt sorununda çözümdür, demokratik bir Türkiye'dir. Kürt sorununda çözümün rotası da ruhu da 27 Şubat'taki Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu asrın çağrısındadır. Bu sorunun çözümü artık ertelenemez, kulak ardı edilemez, entübe olmasına izin verilemez. Çünkü bölgede bir kıyamet senaryosunun içersindeyiz. Bu kıyametten kurtulmanın yolu tarihi Kürt-Türk ittifakını, demokratik ve eşitlikçi temelde kurmaktan geçer. Bundan ötürü altını çizerek ifade ediyoruz: Suyun akışına karşı yüzülmez, yanlış siyaset doğru yere götürmez.Bizim yolumuzun rotası demokratik cumhuriyete çıkar."