Son Dakika... İmralı sürecinde kriz mi var? Abdullah Öcalan'ın mesajı Nevruz'da okunmayacak

Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:31

Güncelleme: 21.03.2025 - 15:09

Diyarbakır'da Nevruz'da bugün okunması beklenen teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı İmralı heyetine ulaştırılmadığı için okunmadı. DEM Parti kaynaklarından yapılan bilgilendirmede "Nevruz öncesi heyetin başvurusuna yanıt verilmediği için bu yılki Nevruz'a Öcalan'ın mesajının gelmediği" belirtildi.

Cumhuriyet'in ulaştığı DEM Parti kaynakları da durumu doğruladı. Diyarbakır'daki Nevruz etkinliğinde teröristbaşı Öcalan'ın eski bir konuşmasından ses kaydı dinletildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Diyarbakır’da sabahın erken saatlerinden itibaren yüz binlerce insan kapalı havaya rağmen Nevruz alanına akın etti. Nevruz programı saat 10:30’da Kemal Kurkut anmasıyla başladı. Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile beraberindekiler Kurkut’un katledildiği yere karanfil bıraktı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi 6 ayrı kapıdan Nevruz alanına girdi. Giriş kapılarında kolluk güçleri ciddi zorluk çıkarırken, yöresel kıyafetler gerekçe yapılarak birçok kişi alana alınmadı. Ayrıca çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Buna rağmen yüz binlerce kişi alana giriş yaptı.

CHP, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi, EMEP, TÖP, Halkevleri, bileşen partilerimiz, KESK, TTB, SODAP, İHD, 78’liler Girişimi ve Engelliler Konfederasyonundan temsilciler ile Tunç Soyer, Leyla Zana, Barış Anneleri, Barış Treni üyesi akademisyen, yazar ve aydınların arasında bulunduğu 250 kişilik protokol alanda yerini aldı.

Nevruzu takip etmek amacıyla 700’den fazla gazeteci akredite oldu.

HEYETE İZİN VERİLMEDİ: SON FOTOĞRAFI VE SESİ SAHNEYE YANSITILDI

Beklentilerin aksine İmralı Heyetine izin verilmemesi üzerine Öcalan’ın mesajı bu seneki Nevruza gelmedi. Bunun yerine Öcalan’ın son fotoğrafları ve sesi sahne ekranına yansıtıldı.

Nevruz alanında atılan sloganlarla halk, Öcalan’ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyı sahiplendiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YNK Lideri Bafıl Talabani, KDP Lideri Mesut Barzani ve Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de Nevruza birer mesaj gönderdi."