Barış Akademisyeni Bülent Şık, görevine iade edildi

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' adlı bildiriye imza attığı için Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen Barış Akademisyeni Bülent Şık, mahkeme kararıyla görevine iade edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 16:23
Barış Akademisyeni Bülent Şık, görevine iade edildi
Abone Ol google-news

Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 22 Kasım 2016'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Barış Akademisyeni Bülent Şık, yedi buçuk sene sonra göreve iade edildi.

677 sayılı KHK ile görevine son verilen Şık hakkındaki göreve iade kararını Ankara 27. İdare Mahkemesi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şık, şunları söyledi:

"22 Kasım 2016'da 677 sayılı KHK ile çıkarıldığım Akdeniz Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevine Ankara 27. İdare Mahkemesinin verdiği kararla iade edildim. Akademi içinde -ya da dışında- toplumsal barışı ve kamu refahını savunmak için çalışmaya devam edeceğim."


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinan Oğan ile AKP yerelde de 'işbirliği' yaptı

Sinan Oğan ile AKP yerelde de 'işbirliği' yaptı
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ‘hakaretten’ PFDK’ye sevk edildi!

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ‘hakaretten’ PFDK’ye sevk edildi!
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Bursa' açıklaması: 4.1'lik deprem öncü mü?

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Bursa' açıklaması: 4.1'lik deprem öncü mü?
Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında

Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında
Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 5 ismi görevden aldı!

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 5 ismi görevden aldı!
Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı

Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı
Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'

Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'
Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak

Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak