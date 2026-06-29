Başdanışman Oktay Saral, İstanbul Barosu'nu ve LGBTİQ+'ları hedef aldı, yasal düzenleme istedi: 'Artık ülke gündeminden tamamen çıkarmanın vakti...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'ın hedefinde bu kez İstanbul Barosu ve LGBTİQ+'lar var...

Saral baroyu, binaya asılan ‘LGBTİ+ hakları insan haklarıdır’ yazılı pankart üzerinden hedef aldı, "yasal düzenleme" istedi.

"HUKUKİ SORUMLULUKTAN UZAK, AŞAĞILIK BİR İDEOLOJİK TERCİHİN ÜRÜNÜ"

X hesabından bir paylaşım yapan Saral, "Hukukun temsilcisi olması gereken bir kurumun, ideolojik propagandanın taşıyıcısı hâline gelmesi düştükleri acınası durumun göstergesidir" dedi, "Ahlaki yozlaşmayla bilinen İstanbul Barosu’nun attığı bu adım, milletin ortak vicdanını yaralamış; hukuk kurumlarının tarafsızlığına gölge düşürmüştür" iddiasında bulundu.

Saral, "Baroların görevi, belirli ideolojik akımların sözcülüğünü yapmak değil; hukuku, adaleti ve milletin hakkını savunmaktır. Toplumun değerlerini yok sayan bu anlayış, hukuki sorumluluktan uzak, aşağılık bir ideolojik tercihin ürünüdür" dedi.

"ARTIK ÜLKE GÜNDEMİNDEN TAMAMEN ÇIKARMANIN VAKTİ"

"Türkiye’nin aile yapısını, toplumsal huzurunu ve ortak değerlerini hedef alan hiçbir dayatma, hangi kisve altında olursa olsun meşruiyet kazanamaz. Milletin sabrını zorlayan bu tür provokatif girişimlere karşı sessiz kalınmamalıdır" ifadeleri kullanan Saral, "yasal düzenleme" çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Artık vakit, milletimizin hassasiyetlerini esas alan güçlü ve kararlı yasal düzenlemelerle bu tartışmaları ülke gündeminden tamamen çıkarmanın vaktidir. Türkiye’nin gündemi ideolojik dayatmalar değil; güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü devlettir!"

Oktay Saral'ın paylaşımı şöyle:

"Hukukun temsilcisi olması gereken bir kurumun, ideolojik propagandanın taşıyıcısı hâline gelmesi düştükleri acınası durumun göstergesidir. Ahlaki yozlaşmayla bilinen İstanbul Barosu’nun attığı bu adım, milletin ortak vicdanını yaralamış; hukuk kurumlarının tarafsızlığına gölge düşürmüştür. Baroların görevi, belirli ideolojik akımların sözcülüğünü yapmak değil; hukuku, adaleti ve milletin hakkını savunmaktır. Toplumun değerlerini yok sayan bu anlayış, hukuki sorumluluktan uzak, aşağılık bir ideolojik tercihin ürünüdür. Türkiye’nin aile yapısını, toplumsal huzurunu ve ortak değerlerini hedef alan hiçbir dayatma, hangi kisve altında olursa olsun meşruiyet kazanamaz. Milletin sabrını zorlayan bu tür provokatif girişimlere karşı sessiz kalınmamalıdır. Artık vakit, milletimizin hassasiyetlerini esas alan güçlü ve kararlı yasal düzenlemelerle bu tartışmaları ülke gündeminden tamamen çıkarmanın vaktidir. Türkiye’nin gündemi ideolojik dayatmalar değil; güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü devlettir!"