Battal İlgezdi'nin avukatından, Barış Yarkadaş’ın iddialarına yanıt: 'Başarır'ın hiçbir müdahalesi olmadı'

Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin avukatı İnan Bektaş, gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Battal İlgezdi’nin Yargıtay’da bulunan birkaç dosyasının çözüme kavuşturduğu iddiasında bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bektaş, iddiaları yalanlayarak, “Battal İlgezdi’nin yaşamı boyunca yargıtay aşamasına gelmiş hiçbir dava dosyası olmamakla birlikte kendisini temsil eden avukatlar Sayın Ömer Faruk Hansu ile şahsımdır” dedi.

YARKADAŞ'IN İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

CHP'nin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ettiği eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin Yargıtay’da bulunan birkaç dosyasının Başarır tarafından çözüme kavuşturulduğu iddiasında bulundu.

Yarkadaş şöyle konuştu:

“Ali Mahir Başarır, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin Yargıtay’daki sıkıntılı birkaç dosyasını halletti. İlgezdi de onu Mersin’den milletvekili yaptı. Ali Mahir, İstanbul’un Kartal ilçesinde otururken, 20 yıldır gitmediği Mersin’den milletvekili oldu.”

Yarkadaş’ın iddialarının ardından Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin avukatı İnan Bektaş, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Müvekkilim Battal İlgezdi hakkında dün akşam yani 4.09.2025 tarihinde bir tv kanalında bir kısım dayanaksız iddialarda bulunulmuştur. İddia içeriğinde ‘ Battal İlgezdi’nin Yargıtay’daki birkaç dosyasını Ali Mahir Başarır halletti’ şeklindeki birçok kişiyi zan altında bırakan gerçek dışı ifade sebebiyle zorunlu açıklama yapılması gereği doğmuştur. Müvekkil Battal İlgezdi ‘ nin yaşamı boyunca yargıtay aşamasına gelmiş hiçbir dava dosyası olmamakla birlikte kendisini temsil eden avukatlar Sayın Ömer Faruk Hansu ile şahsımdır” dedi.

Kamuoyuna zorunlu açıklama;

"BAŞARIR'IN HİÇBİR MÜDAHALESİ OLMAMIŞTIR"

Bektaş, “Ayrıca Sayın Ali Mahir Başarır’ın da kendisine gerek resmi vekâlet ilişkisi adı altında gerekse danışmanlık faaliyeti adı altında hiçbir zaman hukuki bir yardımı da söz konusu olmadığı gibi müvekkilin belediye başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde milletvekili listelerinin belirlenmesine dair hiçbir görev ve yetkisi bulunmamakla bu listeye müdahalesi de hiçbir zaman söz konusu olmamıştır” ifadelerini kullandı.