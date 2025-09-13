Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon... Gözaltına alınan Başkan Hasan Mutlu'dan ilk açıklama: 'Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik ''zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞKAN MUTLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Gözaltına alınan Mutlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değerli komşularım, ben bugüne kadar yalnızca Bayrampaşa’ya ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet ettim. Sizlere layık olabilmek için çıktığımız bu yolda bir an bile geri adım atmayı düşünmedim, düşünmeyeceğim. Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur."

"YAŞANANLAR; SİYASİ OPERASYONLARDAN, ASILSIZ İFTİRALARDAN İBARETTİR"

"Bugün yaşadığım gözaltı, sadece 30 yılın ardından Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturmamızın bir sonucudur. Yaşananlar; siyasi operasyonlardan, asılsız iftiralardan ibarettir. Emin olun ki; siz değerli Bayrampaşalılarla birlikte bu iftiraların da haysiyetsizliklerin de üstesinden geleceğiz. Ben, kendimi yine ve yeniden Bayrampaşa halkının vicdanına ve desteğine emanet ediyorum."

NELER YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

72 ADRESTE ARAMA YAPILIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile gözaltı kararı verilen isimlere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu iddia edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. İşlemler devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."