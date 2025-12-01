Belediye meclisinde AKP’liler ile CHP’liler arasında arbede: ‘Bu şehirde CHP’lilerin can güvenliği yok’

Edinilen bilgilere göre CHP’li Yıldıray Başlı, yurttaşlardan gelen imar şikâyetleriyle ilgili söz almak istedi ancak kendisine söz hakkı tanınmadı.

Komisyonlarda uzun süredir çözülmeyen imar sorunlarını gündeme taşımaya çalışan Başlı’nın sözünün sık sık AKP’li üyeler tarafından bölündüğü ve konuşturulmadığı belirtildi.

Başlı’nın tüm ısrarına rağmen konuşamaması tansiyonu yükseltti. Başlı konuşmaya başladığı sırada AKP’li Adem Kıyak, Başlı'nın oturduğu yere gelip elini masaya vurarak “Söz vermiyor, yeter!” dediği, ardından üzerine yürüyerek fiziki müdahalede bulunduğu iddia edildi. Bu sırada diğer meclis üyeleri araya girdi.

“YÖNETEMEYENLERİN SIĞINDIĞI TEK ARAÇ ŞİDDET VE TEHDİTTİR”

Olayın ardından açıklama yapan CHP Sakarya İl Başkanı Oğuzcan Curoğlu, yaşananlara tepki gösterdi. Curoğlu, yaşananın bireysel bir taşkınlık değil, ülkenin içine sürüklendiği siyasi iklimin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Serdivan Belediye Meclisi’nde yaşanan saldırı, çürümüş siyasal düzenin yereldeki yansımasıdır. Eleştiriye tahammül edemeyen, demokratik denetimi tehdit olarak gören bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Yönetemeyenlerin sığındığı tek araç şiddet ve tehdittir" dedi.

“DEMOKRASİYİ KABADAYILARA BIRAKMAYACAĞIZ”

Ferizli’de polise saldıran ilçe başkanı ile Kocaeli’de yurttaşa kafa atan ilçe başkanını hatırlatarak bunun bir “siyaset tarzı” haline geldiğini söyleyen Curoğlu, "Türkiye’yi bu zihniyete teslim etmeyeceğiz. Demokrasiyi kabadayılara bırakmayacağız. Serdivan’daki saldırı Sakarya’nın demokratik vicdanına meydan okumadır ve cevapsız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“BU ŞEHİRDE CHP’LİLERİN CAN GÜVENLİĞİ YOK”

CHP Adapazarı İlçe Başkanı Sabri Anıl Özkan da yaptığı açıklamada, "Bırakın bu mafyavari ‘ağır abi’ siyasetini. Biriniz vatandaşa tehdit savuruyor, diğeriniz mecliste üyemize saldırıyor. Bizi mi döveceksiniz? Canımızı mı alacaksınız? Ortada yolsuzluk, rant ve peşkeş iddiaları var; biz bunları gündeme getirince saldırmaya mı kalkıyorsunuz" tepkisini gösterdi.

Özkan, yaşananların siyasi baskı olduğunu vurgulayarak, "Bu şehirde Cumhuriyet Halk Partililerin can güvenliği yok ama biz sizden korkmayız. Sizden korkan namerttir" dedi.

CHP Sakarya teşkilatının olayla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığı ve hukuki süreç dahil gerekli tüm girişimlerin başlatılacağı öğrenildi.