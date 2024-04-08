Betona doymadılar: Belediyeleri kaybeden iktidar içme-kullanma suyu havzalarının yönetmeliğini değiştirdi

Yayınlanma: 08.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2024 - 04:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, “İçme-Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği”nde değişiklik yaptı. Değişikliğe göre “doğal afetler, salgın hastalık gibi halk sağlığını tehdit eden durumlar, meteorolojik, tarımsal, hidrolojik kuraklık ile ekosistemin korunmasına ilişkin olarak acilen tedbir alınması gereken hallerde”, koruma planlarında ihtiyaç duyulan değişikliklere yönelik bakanlıkça “bilimsel rapor” hazırlatılacak. Buna dayanılarak da havza koruma planında değişiklik yapılabilecek.



CHP PM üyesi ve eski Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, değişiklikle özel hükümlerle koruma altına alınan içme suyu havzalarının yapılaşmaya açılacağı uyarısında bulundu. Daha önce zaten tarımsal, hidrolojik kuraklık gibi kriterler dikkate alınarak özel koruma hükümlerinin belirlendiğini vurgulayan Bozoğlu, koruma alanlarına yönelik özel hükümlerin, belediyelerin su ve kanalizasyon idareleri tarafından bilimsel çalışmalarla, bölgelerden alınan numunelerle, halkın da görüşleri alınarak hazırlandığına dikkat çekti.

Bozoğlu, “Burada temel amaç su havzalarının kıyısında yapılaşmayı engellemek ve sanayi ile maden tesisleri kurulmasını önlemekti. İçme suyu havzasını yok edecek tesislerin önüne geçmek için bunlar yapılmıştı” dedi. Bu düzenlemeler sayesinde Ankara Çamlıdere, Kurtboğazı gibi içme suyu havzalarında madencilik, toplu konut, sanayi tesisi gibi taleplerin reddedilebildiğine işaret eden Bozoğlu, “Çünkü özel hükümlerle buralar koruma altına alınmıştı. AKP’li belediyeler birçok defa bu havzalarda örneğin ÇamlıdereGerede havzasında yapılaşma, toplu konut yapmak için talepte bulunmuştu. Bunlar reddedilmişti. Şimdi bakanlık bir rapor hazırlatarak yapılaşmanın önünü açabilecek. Raporla özel hükümleri baypas ederek istedikleri yapıyı buraya kurabilecekler” dedi.



"MADENCİLİĞE AÇACAKLAR"

Bozoğlu, yerel seçimde birçok büyükşehiri CHP’nin kazandığına işaret ederek “Su ve kanalizasyon idarelerinde artık CHP etkili olacak. AKP seçimi kaybettiği için bu işleri belediyeler üzerinden yapamayacaklar. Seçimden sonra apar topar, bütün su havzalarını, su kaynaklarını yapılaşmaya açabilecek böyle bir düzenleme yaptılar” diye konuştu. Başta, İstanbul’un, Ankara’nın, İzmir’in, Antalya’nın olmak üzere bütün kentlerinin su kaynaklarını koruyan hükümlerin “baypas” edilmek istendiğini dile getiren Bozoğlu, “Buraları madencilik faaliyetlerine açacaklar, sanayi tesisi yapacaklar. Konut yapacaklar. Bunu bir raporla yapacaklar. Yıllardır emek verilen, halkın katılımı ile hazırlanan özel hükümleri değiştirecekler. Bu yanlıştan bir an önce dönmeleri gerekiyor. CHP olarak konuyu yakından takip edeceğiz. Sessiz sedasız su havzalarının, çocuklarımızın geleceğinin yok edilme hamlesine izin vermeyeceğiz” dedi.Bozoğlu, tehlike altında olan alanları da şöyle sıraladı:



“Atatürk Baraj Gölü, Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, Gördes Baraj Gölü, Karacaören 1 ve 2 Baraj Gölü, Kartalkaya Baraj Gölü, Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü, Mamasın Baraj Gölü, Porsuk Baraj Gölü, Büyükçekmece Baraj Gölü, Elmalı 1-2 Barajı, Gökçe Baraj Gölü, Çamlıdere Barajı ve Gerede Işıklı Regülatörü Havzaları, Gönen Baraj Gölü ve Kumköy Regülatörü, Kandıra Namazgâh Baraj Gölü, Yuvacık Baraj Gölü, Melen Barajı Havzası, Kurtboğazı-EğrekkayaAkyar Barajı, Karaçomak Baraj Gölü, Tahtalı Barajı.”

