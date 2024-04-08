Betona doymadılar: Belediyeleri kaybeden iktidar içme-kullanma suyu havzalarının yönetmeliğini değiştirdi
Su ve kanalizasyon idarelerinda artık CHP’li belediyelerde olacağını belirten çevre mühendisi Baran Bozoğlu, “Seçimden sonra apar topar su kaynaklarını yapılaşmaya açmak istiyorlar” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı,
“İçme-Kullanma Suyu Havzası
Koruma Planı Hazırlanmasına
Dair Usul ve Esaslar Tebliği”nde
değişiklik yaptı. Değişikliğe göre
“doğal afetler, salgın
hastalık gibi halk
sağlığını tehdit eden
durumlar, meteorolojik,
tarımsal, hidrolojik
kuraklık ile ekosistemin
korunmasına ilişkin
olarak acilen tedbir alınması gereken
hallerde”, koruma planlarında
ihtiyaç duyulan değişikliklere
yönelik bakanlıkça “bilimsel rapor”
hazırlatılacak. Buna dayanılarak da
havza koruma planında değişiklik
yapılabilecek.
CHP PM üyesi ve eski Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, değişiklikle özel hükümlerle koruma altına alınan içme suyu havzalarının yapılaşmaya açılacağı uyarısında bulundu. Daha önce zaten tarımsal, hidrolojik kuraklık gibi kriterler dikkate alınarak özel koruma hükümlerinin belirlendiğini vurgulayan Bozoğlu, koruma alanlarına yönelik özel hükümlerin, belediyelerin su ve kanalizasyon idareleri tarafından bilimsel çalışmalarla, bölgelerden alınan numunelerle, halkın da görüşleri alınarak hazırlandığına dikkat çekti.
Bozoğlu, “Burada temel
amaç su havzalarının kıyısında
yapılaşmayı engellemek ve sanayi
ile maden tesisleri kurulmasını
önlemekti. İçme suyu havzasını yok
edecek tesislerin önüne geçmek
için bunlar yapılmıştı” dedi. Bu
düzenlemeler sayesinde Ankara
Çamlıdere, Kurtboğazı gibi içme
suyu havzalarında madencilik, toplu
konut, sanayi tesisi gibi taleplerin
reddedilebildiğine işaret eden
Bozoğlu, “Çünkü özel hükümlerle
buralar koruma altına alınmıştı.
AKP’li belediyeler birçok defa bu
havzalarda örneğin ÇamlıdereGerede havzasında yapılaşma,
toplu konut yapmak için talepte
bulunmuştu. Bunlar reddedilmişti.
Şimdi bakanlık bir rapor
hazırlatarak yapılaşmanın önünü
açabilecek. Raporla özel hükümleri
baypas ederek istedikleri yapıyı
buraya kurabilecekler” dedi.
"MADENCİLİĞE AÇACAKLAR"
Bozoğlu, yerel seçimde birçok
büyükşehiri CHP’nin kazandığına
işaret ederek “Su ve kanalizasyon
idarelerinde artık CHP etkili
olacak. AKP seçimi kaybettiği için
bu işleri belediyeler üzerinden
yapamayacaklar. Seçimden sonra
apar topar, bütün su havzalarını, su
kaynaklarını yapılaşmaya açabilecek
böyle bir düzenleme yaptılar”
diye konuştu. Başta, İstanbul’un,
Ankara’nın, İzmir’in, Antalya’nın
olmak üzere bütün kentlerinin su
kaynaklarını koruyan hükümlerin
“baypas” edilmek istendiğini dile
getiren Bozoğlu, “Buraları madencilik
faaliyetlerine açacaklar, sanayi tesisi
yapacaklar. Konut yapacaklar. Bunu
bir raporla yapacaklar. Yıllardır
emek verilen, halkın katılımı
ile hazırlanan özel hükümleri
değiştirecekler. Bu yanlıştan bir an
önce dönmeleri gerekiyor. CHP olarak
konuyu yakından takip edeceğiz.
Sessiz sedasız su havzalarının,
çocuklarımızın geleceğinin yok
edilme hamlesine izin vermeyeceğiz”
dedi.Bozoğlu, tehlike altında olan
alanları da şöyle sıraladı:
“Atatürk Baraj Gölü, Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, Gördes Baraj Gölü,
Karacaören 1 ve 2 Baraj Gölü, Kartalkaya Baraj Gölü, Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü, Mamasın Baraj
Gölü, Porsuk Baraj Gölü, Büyükçekmece Baraj Gölü, Elmalı 1-2 Barajı,
Gökçe Baraj Gölü, Çamlıdere Barajı
ve Gerede Işıklı Regülatörü Havzaları, Gönen Baraj Gölü ve Kumköy Regülatörü, Kandıra Namazgâh Baraj
Gölü, Yuvacık Baraj Gölü, Melen Barajı Havzası, Kurtboğazı-EğrekkayaAkyar Barajı, Karaçomak Baraj Gölü,
Tahtalı Barajı.”
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