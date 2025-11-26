Bir dönem Memleket Partisi'ndeydi: İpek Özkal, İYİ Parti’ye katıldı

Bir dönem Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin sözcüsü olan, ardından görevinden ve partisinden istifa eden Prof. Dr. İpek Özkal, İYİ Parti'ye katıldı.

Özkal, dün akşam sosyal medya hesabından, "Yarın İYİ olacak" ifadeleri ile paylaşım yapmıştı.

İYİ Parti, bugün saat 10:30'da Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu liderliğinde TBMM'de grup toplantısı gerçekleştirdi.

Dervişoğlu, Özkal'a rozetini taktı. Özkal resmen İYİ Partili oldu.

PROF. DR. İPEK ÖZKAL KİMDİR?

Ankara'da doğmuştur. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Türkiye’de “Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur.

Akabinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümü'nde başladığı Doktora Programı'nı “Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi” teziyle tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Profesör kadrosunda görev yapmakta olan İpek Özkal Sayan, iyi derecede İngilizce ve orta derecede İtalyanca bilmektedir.

Bir dönem Memleket Partisi Sözcülüğü görevini yürütmüştür.