Bir Kapki vakası daha: İtirafçı Adem Gültekin’in avukatı Seyhan’dan, Keleş’e ahlaksız teklif iddiası!

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde, AKP’li Av. Mücahit Birinci’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den "siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiasını gündeme getirmişti. Birinci’nin partisinden istifa etmesinin ardından Özel’in olayının bir benzerinin daha yaşandığı ortaya çıktı. İktidara yakın bir basın kuruluşu, dün manşetine taşıdığı haberde, İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in sözde itirafçı Aziz İhsan Aktaş’a yönelik ‘kiralık katil’ tutulmasını sağladığını öne sürdü. Bunu da Cem Duman ve Selahattin Yılmaz ile yaptığını iddia etti.

KELEŞ, G ÜNAH KEÇ İSİ İLAN EDİLMİŞ!

Fatih Keleş, Av. Baran Kaya aracılığıyla habere ilişkin suç duyurusunda bulundu. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilen suç duyurusunda, AKP’li Birinci ile Murat Kapki arasında gerçekleşen olayın bir benzerinin yaşandığı ileri sürüldü. Dilekçede yer alan ifadelere göre, İBB soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan, itirafçı olarak adli kontrolle (konutu terk etmeme) tahliye edilen Adem Gültekin’in avukatı Recep Seyhan, 23 Temmuz’da Fatih Keleş’i Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde ziyaret etti. İddialara göre Seyhan, Keleş’e “Dosyada onun (Fatih Keleş) günah keçisi olarak seçildiğini ama kendisinin (Recep Seyhan) ve Adem Soytekin'in Fatih Keleş’i (iyiliğini) düşündüklerini, etkin pişmanlık beyanında bulunarak Adem Soytekin’in ifadelerini doğrulaması halinde kurtulabileceğini, bu doğrultuda savcılığın dosyada istediği bazı beyanları da vermesi gerektiğini, yüklü miktarda ödeme yapması zorunluluğu bulunduğunu, Adem Soytekin de çıkarken milyonlarca dolar ödediğini, Keleş’in ödemesi gereken bu meblağın Adem Soytekin tarafından karşılanacağını, bunları yapmazsa hem kendisinin hem de suçsuz yere yatan oğlunun, yeğeninin ve abisinin tahliye olamayacağını, bu şekilde ifade verirse kendisi çıkmasa bile en azından onların çıkabileceğini, işbirliği yapmazsa suçlamaların daha da ağırlaştırılacağını” söyledi. Keleş ise bu teklifi reddetti.

KELEŞ’E İTİRAF BASKISI İDDİASI

İddialara göre Keleş’in teklifi reddetmesine karşın Seyhan, görüşme yapma konusundaki ısrarını sürdürdü. Seyhan, bu defa yanında Soytekin’in diğer avukatı Hamza Uçan ile birlikte cezaevine geldi. Uçan görüş kabinine girmeden infaz koruma memurlarının yanında beklerken Seyhan görüş kabinine girdi. Keleş ise “sizi çağırmadım” diyerek görüşmek istemediğini belirtti. Seyhan, Fatih Keleş’e ait olmayan etkin pişmanlık beyanlarını getirerek “Keleş’in Selahattin Yılmaz diye birini Aziz İhsan Aktaş’ı öldürmek üzere azmettirdiğini” öne sürdü ve Keleş’e itirafçı olması yönünde baskı yaptı. Keleş, bu isimleri tanımadığını belirtti ve daha fazla kendileriyle görüşmek istemediğini söyleyerek konuşmayı sonlandırdı. İktidara yakın medya kuruluşunda bu olaya yönelik haberin yayınlanması üzerine Keleş, konuya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Keleş, “Haberde ismi geçen şahısları tanımadığını, Aziz İhsan Aktaş’ın kendisine yönelik lehte veya aleyhte ifadesi bulunmadığını, herhangi bir husumeti olmadığını” belirtti. Bu kapsamda Keleş, ilgililerin “Şüphelilerin Müvekkil'e karşı suç teşkil eden eylemlerine uyan Nüfuz Ticareti, Tehdit, Şantaj, Görevi Kötüye Kullanma Suçu, Yargı Görevini Yapanı Etkileme, İftira ve iftiraya azmettirme, Suç Uydurma Suçu, Gerçeğe Aykırı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlarından soruşturulmasını istedi.