Bu pilav daha çok su kaldırır: CHP’de il seçimleri tamamlanmadan hesap yapılması çok zor

Yayınlanma: 15.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2023 - 04:00

CHP’de başlayan ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu seçim sonuçlarına bakarak kurultay tahminleri yapılması yanıltıcı olabilir. Çünkü bir ilçede aynı grupta olan yani her ikisi de “Genel Merkezci” ya da “Değişimci” oldukları halde farklı listelerle seçime gidebiliyor. Yine belediye başkanlarından birinin kaybetmesi, o belediye başkanının taraf olduğu grubun da kaybettiği anlamına gelmiyor. Kurultay için gözlerin çevrildiği İstanbul’da geçen hafta başlayan ve dün de süren ilçe başkanlığı seçimlerinde Beylikdüzü, Ataşehir gibi belediye başkanlarının tulum tabir edilen firesiz delege yazdığı ilçeler hariç diğerlerinde ittifaklar var. Dolayısıyla delege yapısı karışık. Kimin önde olduğuna dair bir hesap yapmak ancak il başkanlığı seçiminde belli olur. Bazı ilçelerde genel merkezciler birbiriyle yarışırken bazı ilçelerde tam tersi oluyor. Birçok ilçede ise olası il başkan adayları farklı listeleri desteklediği için aynı grup birbiriyle yarışabiliyor. Belediye başkanları örgütteki anlaşmazlıklar nedeniyle aynı kanadı desteklediği halde birbirine karşı liste çıkarabiliyor.

Tek kadın başkan

Önceki gün basının en çok ilgi gösterdiği ilçe Bakırköy seçimi oldu. Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun delege listesinde olmaması nedeniyle seçimi kaybettiği ve “Değişimci” grubun kazandığına yönelik yorumlar yapıldı. Oysa Bülent Kerimoğlu bundan önceki ilçe başkanlığı seçimlerinde de delege listesinde yoktu. İstanbul’da şimdilik seçilen tek kadın ilçe başkanı Gizem Arslan. Bakırköy’de aralarında Ali Rıza Akyüz’le hareket eden gruba ise üç delege verildi. Mahalle delege seçimlerinde bu gruplar ile Kerimoğlu’nun listeleri yarışsa da ilçe başkanlığı seçiminde ortak liste çıkarıldı.

‘Genel Merkezci’ gruplar

Büyükçekmece ilçesinde de ilçe başkanı Halis Çiçekçi ile Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün arasının iyi olmadığı biliniyordu. Mahalle delege seçimlerinde istediği listeleri seçtiren Çiçekçi, ilçe seçiminde de başarılı oldu ve Hasan Akgün’ü delege yazdırmadı. Avcılar ilçesinde Belediye Başkanı Turan Hançerli ise zaten mahalle delege seçimlerinde başarı kazanamamıştı. Genel merkez yanlısı iki liste birbiri ile yarıştı ve Erdal Nas seçimi kazandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz, kendisinin ilçe başkanlığı seçimlerinde tarafsız kaldığını açıklasa da örgütte çıkardığı adayın seçimi kaybettiği söyleniyor. Bu ilçede de “Genel Merkezci” gruplar birbiriyle yarıştı denebilir.

Bağcılar’da kimin kazandığı biraz muamma. Erdoğan Toprak’ın etkin olduğu Bağcılar’da bir anlamda Zeynel Emre’nin listesine karşı yarıştı. Toprak’ın il seçimlerinde ya da kurultayda hangi tarafa destek vereceği şimdilik bilinmiyor. Her ne kadar Kılıçdaroğlu’nu destekleyen paylaşımlar yapsa da kendisine çok yakın olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “Değişimci” grupla hareket etmesi kafaları karıştırıyor.

Kazanılan ilçe sayısına bakarak hangi grubun önde olduğuna yönelik yorumlar yapmak yanıltıcı olabilir. Zira her ilçenin delege sayısı oldukça farklı. Çatalca ile Avcılar’ın, Bakırköy ile Esenyurt’un delege sayısının da aynı olmadığını hesaba katmak gerekir. Ancak ittifaklar nedeniyle hangi delegenin hangi grupta yer aldığını ayırt etmek de oldukça zor. İl başkan adayları ortaya çıktığında ve il delegelerinin adaylardan beklentilerine, pazarlıklara göre sonuçlar beklenenden farklı çıkabilir.

