Bucak aşireti üyesi trafikte tartıştığı kişiyi vurdu, aynı gün serbest kaldı!

Bucak aşiretine mensup Memduh Bucak’ın trafikte tartıştığı kişiyi vurduğu iddia edildi.

Gazeteci Timur Soykan tarafından paylaşılan bilgilere göre Memduh Bucak, şikayetten sonra teslim oldu ve mahkeme tarafından aynı gün serbest bırakıldı.

Soykan, Ankara’da Bucak aşireti mensubu bir kişinin ’06 BCK…’ plakalı bir otomobilden indikten sonra başka bir kişiyle tartıştığı görüntüleri paylaştı.

Bucak aşiretine mensup kişi videoda araçtan indikten sonra bir kişiyi bacaklarına ateş ederek yaralıyor. Ardından yanındaki kişiyle aracına dönen adam hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Soykan olayla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Aşiret düzeni: Ankara’da ‘06 BCK’ plakalı araçtan inen Bucak aşireti mensubu, tartıştığı kişiyi böyle bacaklarından vurdu. İddiaya göre: Memduh Bucak, şikayetten sonra polise teslim oldu. Aynı gün mahkeme tarafından serbest bırakıldı.”

EV HAPSİ VERİLMİŞ

Gazeteci Candaş Tolga Işık da X’ten Soykan’ın paylaştığı videoyu Adalet Bakanlığı'na sorduğunu ve verilen cevabı paylaştı.

Videoyu alıntılayan Işık şunları söyledi:

“Az önce Adalet Bakanlığı’na sordum: ‘Şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle ev hapsi verilmiş. Ancak Başsavcılık tutuklanması talebiyle karara itiraz etti’ cevabı geldi. Belinden silah çıkarıp adam vuran birine ev hapsi!!! Eve bırakırken plaket de verseydiniz.”

BUCAK AŞİRETİ

Nüfusunun 150 bin kişi olduğu belirtilen Bucak aşireti Şanlıurfa’nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde bulunan bir Zaza aşireti.