Bugün bile durmadı... CHP'nin acı gününde AKP'li Mustafa Varank'tan, Ekrem İmamoğlu'na hakaret!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesinin kaldırıldığı gün; AKP'li Mustafa Varank, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na hakaret etti. O paylaşım, sosyal medyada tepki çekti.

CHP'nin genç belediye başkanı Ferdi Zeyrek, talihsiz bir kaza sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti.

Süreç boyunca her partinden destek ve acı haber sonrası da taziye mesajları art arda gelirken, Zeyrek'i bugün memleketi Manisa'da büyük bir kalabalık son yolculuğuna uğurladı.

İMAMOĞLU'NUN BAŞVURUSU SONUÇSUZ KALDI

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu ancak olumsuz sonuçlandı.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Manisa'ya giderek Zeyrek ailesini acı gününde yalnız bırakmadı.

BU ACI GÜNDE 'NAMUSSUZ' DİYEREK HAKARET ETTİ

CHP'nin acı gününde AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

İktidara yakın ‘gdh’ adlı hesabın "Ali Nuhoğlu her şeyi itiraf etti, etkin pişmanlık hükümlerince serbest kaldı" yazan paylaşımını alıntılayan Varank, İmamoğlu'na "namussuz" diyerek hakaret etti.

Varank, "İSKİ’den ödeme çıkarttırıp kendine villa aldıran belediye başkanı değil ancak namussuz olur…" ifadelerini kullandı.

EL KONULAN ŞİRKET AKP DÖNEMİNDE İHALE ALMIŞTI

İBB soruşturması kapsamında Ali Nuhoğlu'na ait el konulan Trend İnşaat’ın AKP döneminde ihale aldığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin AKP döneminde İBB’den 10,1 milyon TL’lik ihale aldığı, Karayolları ile 147,6 milyon TL’lik anlaşma yaptığı belirlenmişti.