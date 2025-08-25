Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bülbül’den Çerçioğlu’na İstanbul Sözleşmesi hatırlatması: ‘Kadınların yüzüne nasıl bakacaksın’

Bülbül’den Çerçioğlu’na İstanbul Sözleşmesi hatırlatması: ‘Kadınların yüzüne nasıl bakacaksın’

25.08.2025 21:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bülbül’den Çerçioğlu’na İstanbul Sözleşmesi hatırlatması: ‘Kadınların yüzüne nasıl bakacaksın’

Bülbül Çerçioğlu’na sert sözlerle tepki gösterdi. Bülbül, “İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmek, şiddetten yana olmaktır dedin, sözleşmeleri feshedenlerin himayesinde kadınların yüzüne nasıl bakacaksın” diye seslendi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişine sert sözlerle tepki gösterirken “İstanbul Sözleşmesi”ni hatırlattı.

Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çerçioğlu’na şu sözlerle seslendi:

“İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedin.

'Feshetmek, kadına şiddetten yana olmaktır' dedin.

Bugün sözleşmeyi feshedenlerin yanında duruyorsun.

Şimdi söyle, İstanbul Sözleşmesi hakkında ne diyorsun?

Sözleşmeyi fesheden Cumhurbaşkanın himayesinde kadınların yüzüne nasıl bakacaksın?"

Bülbül, mesajını “Tarih seni unutmayacak” sözleriyle noktaladı.

 

İlgili Konular: #Özlem Çerçioğlu #İstanbul Sözleşmesi #Süleyman Bülbül