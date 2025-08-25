Bülbül’den Çerçioğlu’na İstanbul Sözleşmesi hatırlatması: ‘Kadınların yüzüne nasıl bakacaksın’

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişine sert sözlerle tepki gösterirken “İstanbul Sözleşmesi”ni hatırlattı.
Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çerçioğlu’na şu sözlerle seslendi:
“İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedin.
'Feshetmek, kadına şiddetten yana olmaktır' dedin.
Bugün sözleşmeyi feshedenlerin yanında duruyorsun.
Şimdi söyle, İstanbul Sözleşmesi hakkında ne diyorsun?
Sözleşmeyi fesheden Cumhurbaşkanın himayesinde kadınların yüzüne nasıl bakacaksın?"
Bülbül, mesajını “Tarih seni unutmayacak” sözleriyle noktaladı.
“İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedin.— Süleyman Bülbül (@avsbulbul) August 25, 2025
“Feshetmek, kadına şiddetten yana olmaktır” dedin.
Bugün sözleşmeyi feshedenlerin yanında duruyorsun.
Şimdi söyle, İstanbul Sözleşmesi hakkında ne diyorsun?
Sözleşmeyi fesheden Cumhurbaşkanın himayesinde kadınların yüzüne nasıl bakacaksın?… pic.twitter.com/4gcLqFFc4H