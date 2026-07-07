Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu ancak bunun bir süreç işi olduğunu söyledi. Peki, CAATSA yaptırımları nedir? CAATSA yaptırımları kime uygulanıyor? CAATSA yaptırımları nasıl kalkar?

CAATSA NE DEMEK?

CAATSA, "Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltmasıdır. ABD, resmi olarak Aralık 2020'den bu yana Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uyguluyor.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

Türkiye'nin S-400 sistemlerini almasının ardından ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) yaptırım listesine ekledi.

Böylece SSB'nin ABD'den ekipman ve teknoloji ihracat lisansı alması ve uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanaması engellendi.

SSB Başkanı İsmail Demir ile üst düzey yetkililerden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit de yaptırım listesine eklendi.

Yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ABD'ye giriş yasağı getirildi, ABD'den gayrimenkul edinmeleri ve döviz üzerinden işlem yapmaları engellendi.

Yaptırımlara konu olan kişi ya da kurumlarla ABD'nin ihale ya da sözleşme yapması da engellendi.

S-440 alımı ve CAATSA yaptırımları, ABD ve Türkiye arasında güven krizine yol açtı.

F-35 programından çıkarılan Türkiye, filosunu modernize etmek adına 2021'de F-16 jetleri ve modernizasyon kitleri alma talebinde bulundu.

Yıllarca sürüncemede kalan talep, Ankara'nın 2024'te İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından ABD Kongresi'nden geçti.

ABD, Türkiye'ye 40 F-16 savaş jeti ve 79 modernizasyon kiti satılmasına onay verdi.

Donald Trump yönetimi, Haziran'ın son haftasında Türkiye'ye 700 milyon dolarlık (yaklaşık 32 milyar lira) F-110 savaş jeti motoru satma niyetini beyan etti.

Kongre'nin 15 gün içinde itiraz etmemesi durumunda bu motorlar Türkiye'ye satılabilecek.

Motorların, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'lar için kullanılması planlanıyor.