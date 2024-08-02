Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yapılan itirazlarla ilgili karar yayımlandı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

TİP Hatay Milletvekili ve Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay’ın milletvekilliği Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına dayanarak 30 Ocak 2023’te TBMM Genel Kurulu’nca düşürüldü. Bu gelişmenin ardından Atalay, CHP milletvekilleri, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile DEM Parti milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ile Mehmet Rüştü Tiryaki, söz konusu düşürülme kararını AYM’ye taşıdı. AYM, başvuruları aralarındaki hukuki bağlantı nedeniyle Atalay’ın başvurusuyla birleştirme kararı alarak inceledi. Kararın gerekçesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi için anayasanın “milletvekilliğine engel bir suçtan kesin mahkûmiyet almış ve Genel Kurul’a gönderilmesi lazım” hükmüne uygun olması gerektiğini belirtti. Bu nedenle kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmadan düşürülme konusuna ilişkin Genel Kurul’a bir bildirimde bulunulmasının hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını kaydetti.

‘KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM YOK’

AYM, Atalay hakkında daha önce verdiği “ihlal” kararlarını anımsattı. Yüksek Mahkeme, 30 Ocak’ta TBMM Genel Kurulu’nda okunan kararının mahkûmiyet kararı değil, AYM’nin ihlal kararının değerlendirilmesi için Yargıtay 3. Dairesi’ne gönderilen yazı olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Yüksek Mahkeme, Atalay hakkında verdiği ihlal kararının ardından Atalay hakkında kesinleşmiş bir hükümden bahsetmenin olanaklı olmadığını kaydetti.

YENİ BAŞKANDAN KARŞI OY

Yüksek Mahkeme, 4’e karşı 10 oyla, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Atalay’la ilgili hak ihlali kararını uygulamamasının hukuki değerden yoksun olduğuna; Yargıtay kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla, Atalay’ın milletvekilliğinin düşmüş sayılamayacağına hükmetti. Eski AYM Başkanı Zühtü Aslan bu karara yönelik oy kullanırken, halihazırdaki AYM Başkanı Kadir Özkaya ise karşı oy kullandı.

‘HUKUKSUZ BİR ALIKOYMA’



Atalay’ın avukatlarından Deniz Özen gazetemiz Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “AYM’nin kararıyla Atalay’ın hâlâ milletvekili olduğu, Yargıtay’ın kararının hukuki bir değeri olmadığı ve AYM’nin ihlal kararına uyulmayarak hukuki değil, fiili bir durumun yaratıldığı belirlendi. Atalay’ın mahkûmiyeti, hukuki dayanaktan yoksun bir alıkoymadır. Can Atalay’ın bir an önce hapisten çıkarılıp Hataylıların vekili olarak yemin ederek Meclis’teki yerini alması gerekiyor. Karara ilişkin atılması gereken hukuki adımları görüşüyoruz.”

AYM’nin kararını Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da değerlendirdi. Köroğlu, “Anayasa Mahkemesi’nin tartışmaya mahal vermeyecek bir şekilde açıkladığı karar ortadadır. Hatay milletvekili Atalay’ın cezaevinde tutulmasının hiçbir yasal dayanağı olmadığı gibi Meclis kararının da yok hükmünde olduğu açıktır. Eğer Türkiye bir hukuk devletiyse Atalay ivedilikle tahliye edilmeli, TBMM’de Hatay halkını temsil görevini yerine getirmeye başlamalıdır” dedi.