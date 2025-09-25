ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’daki görüşmesi devam ederken Beyaz Saray önünde dikkat çeken bir görüntü kaydedildi.
Sözcü TV’nin yayınına yansıyan görüntülerde görüşme esnasında bölgeye yanaşan bir kamyonun üzerinde “Free İmamoğlu” (İmamoğlu’na özgürlük) yazılı mesajlar yer aldı.
Kamyonun ekranlarında “Türkiye’deki siyasi tutuklulara özgürlük”, “Hak, hukuk, adalet” ifadeleri yansıdı.
Ayrıca Erdoğan’ın kullandığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” sözüne atıfla “Daha Adil Bir Türkiye Mümkün” yazısı dikkat çekti.
Canlı yayında görüntülendi: Erdoğan'a Beyaz Saray'da 'İmamoğlu' şoku! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 25, 2025