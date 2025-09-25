Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.09.2025 20:55:00
Canlı yayında görüntülendi: Erdoğan’a Beyaz Saray’da ‘İmamoğlu’ şoku!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi sırasında Beyaz Saray'ın önünden ‘Free İmamoğlu’ yazılı bir kamyon geçti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’daki görüşmesi devam ederken Beyaz Saray önünde dikkat çeken bir görüntü kaydedildi.

Sözcü TV’nin yayınına yansıyan görüntülerde görüşme esnasında bölgeye yanaşan bir kamyonun üzerinde “Free İmamoğlu” (İmamoğlu’na özgürlük) yazılı mesajlar yer aldı.

Kamyonun ekranlarında “Türkiye’deki siyasi tutuklulara özgürlük”, “Hak, hukuk, adalet” ifadeleri yansıdı.

Ayrıca Erdoğan’ın kullandığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” sözüne atıfla “Daha Adil Bir Türkiye Mümkün” yazısı dikkat çekti.

