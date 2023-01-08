Canlı yayında 'Olcay Kılavuz' isyanı: Milletvekili olarak kaldıkça can güvenliğimiz yok

Yayınlanma: 08.01.2023 - 11:33

Güncelleme: 08.01.2023 - 11:33

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına adı karışan siyasilerden MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Hakkında dile getiren iddialar üzerine Meclis'te soru önergesi de verilen Kılavuz'un olayla ilgisine ilişkin MHP'nin 80'li yıllar da ceza avukatlığını yapan Mehmet Saral da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de katıldığı "Nasıl Olacak" isimli programda konuşan Saral, Kılavuz'la ilgili tepkisini ve endişelerini şöyle dile getirdi:

"O Olcay Kılavuz diye bir şahıs var. En uzun süre Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış. Ne kadar Devlet Bahçeli'yi eleştiren şahıs varsa tuzak kurdu darbetti. Tuzak kurdu saldırdı. Saldırdığı insanlar da ömrünün çoğu cezaevinde geçmiş. Bir tek gün bile ifadesi alınmadı. Bunun üstüne bir de milletvekili oldu ödül gibi. Normal bir ülke olsak kesinlikle ifadesine başvururdu. Biri Olcay Kılavuz'u durdursun ya.

Olcay Kılavuz bu ülkede milletvekili olarak kaldıkça hiç kimsenin can güvenliği yok bizim camiada. İkide bir İçişleri Bakanı'yla fotoğraf çektiriyor.

İki tane polis eskortluk yapıyor gidiyor rahmetli Sinan Ateş'i öldürüyorlar. 35 yıl hapis cezası almış adam polis eşliğinde gelip Ankara'nın göbeğinde suikast yapıyor Allah kahretsin ya. İçişleri Bakanı da orada oturuyor."