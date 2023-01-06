Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP ve Olcay Kılavuz soruları: Siyasi ilişkileri araştırılacak mı?

06 Ocak 2023 Cuma, 16:31

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesini TBMM gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde cinayet ilişkin birçok soru yönelten Şık, önergede şu değerlendirmeyi yaptı:

"Devlet içi iktidar çekişmelerinin yoğunlaştığı her dönemde gerçekleşen Susurluk Vakası gibi olaylara, bir yenisi daha eklenerek; 30 Aralık 2022 Cuma günü, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Eski Başkanı Sinan Ateş isimli şahsa Ankara’nın merkezinde motosikletli tetikçiler tarafından suikast düzenlenmiş ve şahıs hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili olarak kamuoyunun yeterli tahkikat yürütülmediğine ilişkin çekinceleri bulunmaktadır. Cinayetle ismi anılan Milliyetçi Hareket Partisi/Ülkü Ocakları mensuplarının sayısı gözetildiğinde, saldırının siyasi bir suikast olması ihtimali kuvvetlenmektedir ve kamuoyunu aydınlatmak için medyada gündeme getirilmiş aşağıdaki soruların yanıtlanması gerekliliği hasıl olmuştur."

“OLCAY KILAVUZ'UN SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDEN 4 GÜN ÖNCE SOYLU'U ZİYARET ETTİĞİ DOĞRU MU?”

Ahmet Şık, önergesinde, MHP'ye muhalif içeriklerin yayımlanmasının ardından saldırıya uğrayan gazeteci ve siyasetçileri de hatırlatarak bu dosyaların da soruşturmaya dahil edilip edilmeyeceğini sordu.

"Cinayetinin tetikçilerine yardımla suçlanan ve 'Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi' olduğu iddia edilen Tolgahan Demirbaş isimli şahsın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden gözaltına alınmaya çalışıldığı, Olcay Kılavuz'un da 'adresin milletvekili evi olduğunu belirterek gözaltı işlemine karşı çıkmak istediği, ancak polisler ısrarcı olunca geri adım attığı, buna rağmen gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş'ın bir süre sonra sürpriz bir şekilde savcılık kararıyla, ifadesi alınmadan serbest bırakıldığı' öne sürülmektedir" diyen Şık'ın Bakan Soylu ve Bozdağ’a yönelttiği sorular şöyle:

Anılan şüphelinin, Kılavuz'un evinden gözaltına alındığı iddiası doğru mudur? Doğruysa, şüpheli, doğruca Kılavuz'un evine gitmiş olmasını nasıl gerekçelendirmiştir?

Kılavuz tarafından gözaltını engellemek adına kolluk personeline 'siz gidin, sahibiniz gelsin' denildiği doğru mudur? Kılavuz'un gözaltı anında kolluğun ve savcılığın görevine ne biçimde müdahale etmiş olabileceğine dair, polis iletişim ve telsiz kayıtları veya ilgili tutanaklar incelenmiş, ilgili polislerin ifadesine başvurulmuş mudur?

Şahıs akabinde ifadesi alınmaksızın serbest bırakılmış mıdır? Şahsın derhal gözaltına alınmasına neden olan şüphe, ifadesi alınmaksızın nasıl giderilmiştir? 'Gecikmesinde sakınca bulunan hâl' kapsamında sözlü talimatla serbest bırakıldı ise, bu 'hâl' nedir? Kollukta veya savcılıkta, Demirbaş'ın cinayetin tetikçilerine Ankara’da yardım ettiğine dair deliller bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa, şüphe giderilmeden 'serbest bırakılmamasında sakınca bulunan hâl', cinayetin siyasilerle ilişkisinin ortaya çıkması mıdır?

Şüphelinin gözaltı sonrasında serbest bırakılması anında, Kılavuz tarafından soruşturma mercilerine serbest bırakılması için baskı yapıldığına dair tahkikat yürütülmüş veya herhangi bir bulguya rastlanmış mıdır?

Yine, ifadesi alınmadan serbest bırakıldıysa, şüphelinin ifadesi ilerleyen günlerde alınmış mıdır? İlerleyen günlerde ifadesi alındıysa, o gün neden gerekli işlemler yapılmadan serbest kalmıştır?

Olcay Kılavuz'un, Sinan Ateş cinayetinden dört gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiği doğru mudur? 'Sinan Ateş'in saldırıya uğrayacağını bildiği ve ‘ölüm fermanımı çıkardılar’ dediği’ yönündeki haberler de göz önüne alındığında, bu potansiyel cinayetle ilgili olarak, aralarında herhangi bahis geçmiş midir?

Olaydan sonra, Olcay Kılavuz, Demirbaş'ın serbest bırakılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşmüş müdür?

“HASAN FERİT GEDİK CİNAYETİ İLE SİNAN ATEŞ CİNAYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ARAŞTIRILMAKTA MIDIR?”

Hasan Ferit Gedik'in henüz 21 yaşında olduğu 29 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Gülsuyu’nda uyuşturucuya karşı yürüyüşte, protestocuların üzerine ateş açılması sonucu vurularak hayatını kaybettiğini hatırlatan Şık, olay kapsamında 15 Şubat 2018’de 35 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Doğukan Çep isimli şahsın, o tarihten Sinan Ateş cinayeti gününe dek firari durumda olduğuna ve hakkında yakalama kararı bulunduğuna, ayrıca Çep'in Sinan Ateş cinayetinde gözaltına alınan şüphelilerden biri olduğuna dikkat çekerek şu soruları yöneltti:

Doğukan Çep'in Gedik cinayetine uyuşturucu ticaretine karşı mücadele ettiği için dahil olduğu gözetildiğinde; Sinan Ateş'in parti içi çekişmelerde alt edilmesi amacıyla 'Fethullahçı' olduğuna dair iddiaları medyaya yansıtan ve kamuoyunda uyuşturucu ticareti ile bilinen bir mafya liderinin, Ateş'in ölümü üzerine gündeme yerleşmesi tesadüf müdür? Hasan Ferit Gedik cinayeti ile Sinan Ateş cinayeti arasındaki ilişki, uyuşturucu çetelerinin dahli bakımından araştırılmakta mıdır?

Doğukan Çep'in firari iken Gürcistan’a kaçtığı iddiası doğru mudur? İddianın doğruluğundan bağımsız olarak, Çep'in yakalanmasına yönelik olarak, geçtiğimiz 4 yılda hangi faaliyetler yürütülmüştür?

Cinayetin diğer şüphelilerinden biri olarak adı geçen ve MHP İstanbul İl Yöneticisi olduğu iddia edilirken olay üzerine internet kayıtlarından silinen Ufuk Köktürk ile Doğukan Çep'in ilişkisi nedir? Köktürk'ün 3 kez para transferi yaparak (60.000, 15.000 ve 22.000 TL) toplam 97.000,00 TL’yi zanlılara suikast bedeli olarak ödediği doğru mudur? Doğru ise bu paranın kaynağı araştırılmış mıdır? Araştırma sonucunda, neye varılmıştır?

Yine, 'Köktürk'ün evinde 1 adet tabanca ve bu silaha ait 2 adet şarjör ve 23 adet fişek ele geçirildiği' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmakta mıdır? Köktürk'ün evinde bulunan silahları 'İstanbul’da bir Suriyeliden aldığını' söylediği yönündeki haberler göz önüne alındığında, silahlarla ilgili detaylı tahkikat yapılmış mıdır?

“ÇAĞRI ÜNEL'E DÜZENLENEN SALDIRIYLA SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİN SİYASİ İLİŞKİSİ ARAŞTIRILMAKTA MIDIR?”

Şık, sorularını sıralamaya şöyle devam etti:

Eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'e 15 Mart'ta yapılan organize saldırıdan 5 gün önce ve 10 gün sonra, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, (Sinan Ateş cinayetinden önce olduğu gibi) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettiği doğru mudur? Sinan Ateş ve Çağrı Ünel'in aralarındaki ilişki ve mevcut MHP yönetimi ile sorunları bulunduğu gözetilince, Çağrı Ünel'e düzenlenen saldırıyla Sinan Ateş cinayetinin siyasi ilişkisi araştırılmakta mıdır? Bu iki dosya birleştirilecek midir?

Özel harekât polisleri Murat Can Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey, şüphelilerden Mustafa Uzunlar tarafından, Ateş’i öldüren tetikçileri İstanbul’dan Ankara’ya getirmekle suçlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Uzunlar'ın 'Bu şahısları 27 Aralık günü bizim otoparkta 61 OF 0609 plakalı transporter aracı almaya geldiğinde Dodo lakaplı kişi bizim otoparktaydı. Kendisi polis olarak bizi tanıştırdı. Gelenler iki kişiydi. İkisi de polis dedi. Bunlardan biri hatta Özel Harekâtta çalıştığını söyledi' şeklinde bir ifade verdiği, şahısların da tutuklandığı medyaya yansımıştır.

İlgili polislerin, tetikçileri İstanbul'dan Ankara'ya çakarlı araçla taşıdıkları doğru mudur?

Aşkın Mert Gelenbey isimli polis memurunun sürdüğü aracın, İstanbul çıkışında Mehmetçik Vakfı civarındaki uygulama noktasında kontrole girdiği, polis kimliklerini göstererek uygulamadan kaçınarak devam ettikleri iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

İddialar doğru ise, görevleri dışında Ankara’ya nasıl çakarlı araçla gidebildikleri araştırılmakta mıdır? '61 OF 0609' plakalı Transporter araç kim adına kayıtlıdır?

Çağrı Ünel saldırısına dair iddianamede geçtiği üzere, 'şüphelilerin, soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre; Ünel'in Ziraat Bankası'na gideceğini ne şekilde öğrendiklerini tespit edilemediği' ve iki olay arasındaki ilişki gözetildiğinde;

Ankara dışından bir eylem ekibi saldırıyı düzenlediyse, camiden çıktıktan sonra saldırıya uğradığı bilinen ATEŞ’in yeri kim/kimler tarafından nasıl tespit edilmiş ve zanlılara nasıl servis edilmiştir?

Emniyet elindeki teknolojik olanaklardan faydalanılmış mıdır?

Emniyet içinden başka kimlerin yardımcı olduğunu tespit için Ateş'in HTS kayıtlarına bakılıp bakılmadığı incelenmiş midir?

İlgili özel harekât polisleri hakkında eşzamanlı olarak idari tahkikat yürütülmekte, emniyet içindeki bağlantıları, varsa yardımcıları araştırılmakta mıdır?

"OLCAY KILAVUZ'UN CİNAYETE DAİR BİLGİSİNE BAŞVURULDU MU?'

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un cinayete dair bilgilerine başvurulmuş mudur?

Cinayete ilişkin genel olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan/ifadesine başvurulan ve sayısının 30’u aştığı iddia edilen kişilerden, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı’ya ilişkin olarak, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ifadesine başvurulmuş mudur?

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı olduğu iddia edilen Zekai Pınarbaşı isimli şahsın ifadesine başvurulmuş mudur?

“MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMİH YALÇIN’IN OLAYLA ALAKASI ARAŞTIRILMIŞ MIDIR?”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’ın olayla alakası araştırılmış mıdır, bilgisine başvurulmuş mudur? Doğukan Çep’in Hasan Ferit Gedik cinayetine ilişkin davada da avukatı olduğu bilinen Serdar Öktem ile Yalçın arasında ne gibi bir ilişki bulunmaktadır?

Aynı şekilde sokakta saldırıya uğrayıp darbedilen gazeteci ve siyasetçilerin faillerinin MHP/Ülkü Ocakları bağlantısı gözetildiğinde, bu dosyalar da soruşturmaya dahil edilecek ve MHP’li yönetici ve milletvekillerinin dahli araştırılacak mıdır?”

DEMİRAĞ, ÖNKİBAR, İDE...

Ahmet Şık, soru önergesinin sonunda, saldırıya uğrayan gazetecilere ilişkin "10 Mayıs 2019'da Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, 15 Mayıs 2019’da Yeni Yüzyıl yazarı İdris Özyol, 25 Mayıs 2019’da gazeteci Sabahattin Önkibar, 20 Kasım 2019’da gazeteci Ahmet Takan, 28 Aralık 2019’da gazeteci Murat İde, 14 Ocak 2021’de KRT Televizyonu'nda program yapan avukat Afşin Hatipoğlu, 15 Ocak 2021’de Yeniçağ yazarı Orhan Uğurluoğlu, 25 Mart 2020'de Yeniçağ Yazarı Av. İsrafil Kumbasar, 8 Mart 2021’de gazeteci Levent Gültekin ve burada sayılamayan isimlerin tamamı; MHP’ye muhalif içerikler yayınladıktan sonra, faillerinin MHP/Ülkü Ocakları ile ilişkisi tespit edilmiş kimselerdir" ifadelerini de kullandı.