Çarpıcı anket sonucu… İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki uçurum büyüyor!

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından bu yana, erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor ve mitinglerini sürdürüyor.

Bununla beraber, HBS Araştırma Şirketi tarafından 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim anketi sonuçları paylaşıldı.

Ankette katılımcılara Erdoğan ile İmamoğlu arasında bir seçim yapması istendi.

Söz konusu ankete katılan yurttaşların yüzde 56,3'ü İmamoğlu cevabı verdi.

Erdoğan cevabını verenlerin oranı ise yüzde 43,7'de kaldı.